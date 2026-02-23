¿Qué es el envejecimiento biológico? Es importante destacar que la edad cronológica indica, que refiere a cuántos años vivió una persona, mientras que la biológica mide su capacidad física y funcional.

El envejecimiento biológico es el resultado de una combinación de factores genéticos y de estilo de vida.

Según un estudio publicado, en la revista Scientific America, se estima que solo del 20 al 30% de la edad biológica está determinada por la genética.

Otro factor como la dieta, el ejercicio, la conexión social y los hábitos del sueño juegan un papel importante.

En regiones conocidas como "zonas azules", en las que la población viven más tiempo, se observa que las personas tienen una dieta basada en frutas y verduras, y actividad física regular.

Además, estudios demostraron que la conexión social reduce el estrés y mejora la salud general, de esta forma la edad cronológica no siempre es un indicador confiable del estado de salud de una persona.