Cómo influye la tecnología en la vida cotidiana: ¿ventaja o desventaja?

La tecnología forma parte de la vida cotidiana. Si bien en algunos lugares todavía no hay acceso a internet, la mayoría de las familias cuentan con un dispositivo móvil para mantenerse conectados..pero..¿Qué es lo que más utilizan dentro del abanico de posibilidades?

Según un informe, del 98% de la población, el 93% usa Whatsapp. Otro dato sorprendente es que el 80% de las personas utilizan la tecnología para la educación; de ese total, el 60% elige You Tube como plataforma educativa.

Según datos del índice de Innovación, el 39% de los usuarios, consideran que tienen resueltas las necesidades del día a día, mientras que el 61% restante se divide en dos grupos.

El primero, interesado en la tecnología, aunque considera que no encuentra soluciones a sus inquietudes, mientras que el otro grupo no está interesado en estas herramientas.