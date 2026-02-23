lunes 23 de febrero de 2026
REPERFILAR
SALUD

Todos los consejos de los neurólogos para la salud mental

El estrés afecta cada vez más a las personas y puede producir cambios en las hormonas. En este contexto, los especialistas brindan una serie de consejos para descansar mejor y despejar la mente.

Todos los consejos de los neurólogos para la salud mental.
Todos los consejos de los neurólogos para la salud mental. | reperfilar.

El estrés afecta cada vez más a las personas y puede producir cambios en las hormonas. En este contexto, los especialistas brindan una serie de consejos para descansar mejor y despejar la mente.

Uno de los principales consejos es despertarse todos los días a la misma hora y por la noche atenuar las luces de los ambientes, a partir de las 19 o las 20.

También se puede realizar ejercicios suaves durante al menos una hora al día, como yoga.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

El estrés, dependiendo de la intensidad también se puede mejorar con meditación o terapia psicológica.

Otro de los consejos es limitar el tiempo frente a las pantallas, es lo mejor que se puede hacer por la salud cerebral y la calidad del sueño.

Los tipos de programas, películas, o videos que se ven a la noche también pueden mantener el cerebro en alerta por eso es que se recomienda evitar el contenido estresante, antes de acostarse, para tener un descanso tranquilo.

También te puede interesar
En esta Nota