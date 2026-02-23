Todos los consejos de los neurólogos para la salud mental.

El estrés afecta cada vez más a las personas y puede producir cambios en las hormonas. En este contexto, los especialistas brindan una serie de consejos para descansar mejor y despejar la mente.

Uno de los principales consejos es despertarse todos los días a la misma hora y por la noche atenuar las luces de los ambientes, a partir de las 19 o las 20.

También se puede realizar ejercicios suaves durante al menos una hora al día, como yoga.

El estrés, dependiendo de la intensidad también se puede mejorar con meditación o terapia psicológica.

Otro de los consejos es limitar el tiempo frente a las pantallas, es lo mejor que se puede hacer por la salud cerebral y la calidad del sueño.

Los tipos de programas, películas, o videos que se ven a la noche también pueden mantener el cerebro en alerta por eso es que se recomienda evitar el contenido estresante, antes de acostarse, para tener un descanso tranquilo.