La baja de natalidad en EE.UU. podría costar más de 100 mil millones de dólares.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la tasa de fertilidad nacional en Estados Unidos cayó a 1,6 hijos por mujer durante 2024, cifra que se ubica por debajo del nivel de reemplazo generacional.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) proyecta que estas tendencias limitarán el crecimiento de la fuerza laboral y reducirán la base de recaudación tributaria, lo que complicará la financiación de programas sociales como la Seguridad Social y Medicare.

Un análisis privado citado por medios internacionales estima que la desaceleración demográfica registrada entre 2024 y 2025 podría traducirse en una pérdida de alrededor de 103 900 millones de dólares en el producto interno bruto (PIB), afectando en particular el consumo, la creación de empleo y la demanda en sectores clave de la economía.

Esta cifra refleja el costo potencial de una natalidad baja en una economía que históricamente dependió del crecimiento demográfico para dinamizar su mercado laboral y consumo interno