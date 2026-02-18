Cuáles son las provincias en las que los alumnos no alcanzarán el mínimo de horas escolares

En 2026, siete provincias no garantizan el mínimo de 760 horas de clase para una proporción de los estudiantes de las escuelas primarias. Se trata de Santa Cruz, La Rioja, Río Negro, Tucumán, San Juan, Buenos Aires y Chubut. En consecuencia, 718.712 alumnos no tendrán el mínimo de horas de clase requerido.

Además, solo tres jurisdicciones (Santiago del Estero, San Luis y Mendoza) planificaron un calendario escolar que garantiza la meta de 190 días de clase, establecida por el Consejo Federal de Educación (CFE).

Los datos surgen del informe "Calendarios escolares 2026: horas de clases y planificación provincial del año escolar", de Argentinos por la Educación, elaborado por Gustavo Zorzoli (educador y exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires), María Sol Alzú y Tomás Besada (Argentinos por la Educación).

El documento releva los días y horas de clase programados oficialmente por los ministerios provinciales y no su cumplimiento efectivo, que puede verse afectado por paros, problemas de infraestructura, ausencias docentes, problemas climáticos u otros factores.

Según este cálculo, 17 jurisdicciones cumplirán en 2026 con el mínimo de horas de clase, mientras que hay 7 provincias donde una proporción significativa de los estudiantes no alcanzarán las 760 horas mínimas fijadas por el CFE para primaria.

En Santa Cruz (91%), La Rioja (87%) y Tucumán (72%), más del 70% de los alumnos queda por debajo del piso. Las otras cuatro provincias que no alcanzan la meta son San Juan (51%), Río Negro (49%), Buenos Aires (25%) y Chubut (20%).

La normativa del Consejo Federal de Educación establece un piso de 190 días de clase, por encima de la Ley 25.864 de 2003, que fijó un mínimo de 180 días.

En ese contexto, según los calendarios escolares provinciales, solo tres jurisdicciones alcanzarán la meta de 190 días de clase en 2026: son Santiago del Estero (192 días), San Luis (191) y Mendoza (190). Hay 14 provincias que no alcanzarán los 190 días de clase, pero sí las 760 horas anuales, porque ofrecen una jornada escolar de más de 4 horas.