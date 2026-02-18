Cómo estudiar gratis en España.

Profesionales argentinos sueñan con terminar su capacitación en el exterior, sin embargo, el costo de estos programas, representa una barrera.

En ese marco, la Fundación Carolina otorga más de 736 becas para hacer distintos cursos. Las inscripciones ya están abiertas y es para latinoamericanos.

Es importante tener en cuenta que las becas cubren diferentes porcentajes de los estudios, dependiendo del programa, la universidad, y temática.

En algunos casos se cubre el 50% de la matrícula, los pasajes aéreos, alojamiento y una cobertura de salud, por lo que el estudiante deberá cubrir el 50% restante.

En otros casos, se cubre el cien por ciento de la matrícula y hasta el pago mensual que ronda los 1200 euros, para cubrir los costos de mantenimiento, y alojamiento.

Para aplicar a los beneficios de posgrado y estudios institucionales, hay tiempo hasta el 2 de marzo.

En tanto, las becas de posgrado, instancia corta y movilidad tienen tiempo hasta el 9 de abril.

Las personas interesadas en solicitar una beca deberán ingresar a la página web de la fundación Carolina.