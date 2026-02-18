A partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses.

La liquidación del Impuesto a los Automotores comenzará a realizarse todos los meses y no en forma bimestral como era hasta ahora, según confirmó la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA).

A raíz del cambio del modo de facturación, es importante aclarar que no cambia el monto total de lo que se paga por este impuesto, sino que desde marzo los contribuyentes recibirán 10 facturas de Patentes, hasta diciembre, que así se liquidará en 10 cuotas.

En ese marco, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la modificación busca que las familias puedan organizarse mejor económicamente, ya que la facturación bimestral solía concentrar los pagos y generar dificultades en la administración del presupuesto doméstico.