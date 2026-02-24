Quién es el adolescente que viajó a conocer el mar y murió ahogado

El sueño de un adolescente de 16 años de conocer el mar, se convirtió en una tragedia fatal. La víctima identificada como Jonás Emanuel Verdún Lizarraga había llegado el domingo 15 de febrero junto a sus familiares a Reta, un balneario con extensas playas, para conocer el mar.

El pasado jueves, cerca de las 18.00 horas, salió caminando desde la casa donde se hospedaban. "Me voy a despedir del mar y vuelvo", le dijo a su familia antes de irse pero nunca regresó.

Testigos relataron que el joven, delgado y de 1,75 metros de altura, se mostró curioso y sociable durante sus últimos momentos en la costa. Ayudó a un hombre a ingresar con su kayak al agua y conversó con un pescador para entender cómo se desarrollaba esa actividad.

Fue precisamente otro pescador quien, minutos más tarde, dio la voz de alarma. Se acercó al puesto de guardavidas y avisó que había visto a un joven siendo arrastrado por una canaleta y que le pareció que pedía ayuda.

Luego de varios días de búsqueda, lograron localizarlo este sábado por la mañana cuando dos turistas divisaron al cuerpo del joven flotando en el agua.

Las primeras pericias indicaron que el adolescente habría sido arrastrado por una corriente y terminó a varios cientos de metros mar adentro.

La investigación quedó en manos del fiscal Gabriel Lopazzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 16. La autopsia posterior confirmó que la causa de muerte fue asfixia por inmersión.