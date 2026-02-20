Cumbre de Inteligencia Artificial de la India: mayor seguridad sin frenar el desarrollo

Terminó la Cumbre de IA en Nueva Delhi y dejó mucho para contar y analizar. Una de las propuestas más innovadoras es el etiquetado nutricional de la información. Es decir, así como podemos ver la cantidad de calorías o sodio que tiene un alimento, que podamos saber si un contenido fue creado o no por una máquina.

Todos hablan de control, pero no se ponen de acuerdo al designar al árbitro. Sam Altman, el CEO de OpenAI, propuso acá algo que en teoría suena bien. Crear un organismo internacional como el que controla la energía nuclear.

La comparación que hace Altman habla de lo que hay en juego. La energía atómica puede darnos energía limpia o destruir ciudades. La IA puede curar enfermedades o desestabilizar la democracia y la ciberseguridad global.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los desconfiados creen que OpenAI quiere que ese hipotético organismo lo controle Estados Unidos para garantizar el liderazgo de Silicon Valley.

Se cerró la cumbre. Fue un evento impactante desde lo visual, sustancioso en sus conferencias, moderadamente optimista desde lo político y muy fructífero para los que vinieron a hacer negocios.

Aunque nadie quiere ser el primero en frenar, hay cada vez más conciencia de la necesidad de llegar a acuerdos que moderen los peligros evidentes para la supervivencia de nuestra especie.

Pero al mismo tiempo, no dejar de aprovechar la oportunidad fabulosa que la inteligencia artificial le ofrece a la humanidad.

ff