Por un puñado de días, Nueva Delhi es la capital mundial del futuro. Ruidosa y caótica, la ciudad que funciona como centro político y administrativo de la India, es la sede de la cuarta edición de la Cumbre Mundial de Inteligencia Artificial.

Jefes de estado y ministros de más de veinte países, científicos e intelectuales de las más prestigiosas universidades del mundo y ejecutivos de las principales corporaciones tecnológicas se reúnen durante una semana en el encuentro de mayor nivel y trascendencia política sobre la IA.

Convocados por el presidente indio Narendra Modi, llegan a Nueva Delhi líderes que vienen mostrando su preocupación por el avance acelerado de herramientas que proponen un cambio civilizatorio de consecuencias impredecibles. Emmanuel Macron, Lula da Silva y Pedro Sánchez, entre otros, comprometieron su presencia.

La cumbre es una nueva oportunidad para que gobiernos y empresarios exploren un acuerdo sobre la necesaria gobernanza de la IA. Es decir, un paquete de herramientas que modere los riesgos sin detener la innovación.

Durante cinco días, en un centro de convenciones tan grande como lujoso, habrá conferencias, muestras y debates que navegarán entre los dos mares que propone la IA: las oportunidades y las amenazas.

El mundo observa con fascinación y temor el desarrollo acelerado de una invención humana que le entrega la llave del futuro a las máquinas. Encuentros como este intentan que las sociedades democráticas recuperen el control sin frenar el futuro ni perder todas las ventajas que trae la tecnología.

La India es un buen escenario para este debate porque se trata de una potencia digital que propone un modelo alternativo al que representan Estados Unidos, China y Europa. El gobierno de Modi habla de una IA abierta, para el bien común, con inclusión social y un marco ético que garantice la seguridad y la transparencia.

Si hacés click en el link del video, podrás ver de qué se trata esta cumbre que sale de la coyuntura para meterse en la discusión más trascendente que enfrenta nuestra especie.