Desde el 6 hasta el 22 de febrero se están disputando los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 y la tecnología ha sumado nuevos protagonistas a ese deslumbrante evento, más allá de los atletas. Se trata de las transmisiones en vivo captadas con drones de tecnología First Person View (FPV), una innovadora herramienta que brinda la posibilidad de realizar una cobertura tan espectacular que la sensación es que se está corriendo o saltando casi al lado de esos atletas colosales, los mejores del mundo en deportes invernales.

Alejandro Petrakovsky es el único argentino que se encuentra trabajando en los Juegos Olímpicos de Invierno cubriendo parte del evento con la empresa Dutch Drone Gods B.V., líder en filmación con drones que desde Holanda ya se ha convertido en una de las mejores del mundo, al punto que diseñó junto a Red Bull el 'rocket drone' capaz de seguir y filmar a un auto de Fórmula 1 durante una vuelta completa a la impactante velocidad de 350 km por hora.

"Están apareciendo en todos lados. Lo que hicieron los Juegos Olímpicos fue llevar el drone FPV a otro nivel de conocimiento, por la grandeza que representan", expresó en diálogo con PERFIL Alejandro, sobre el enorme impacto que produjo por el uso de esos drones FPV en las competencias en Italia.

Conocido como Ale Petra, el profesional explicó que "si bien es una tecnología relativamente nueva, viene de hace un tiempo, pero los Juegos Olímpicos dan tanta visibilidad a nivel mundial que permitió que mucha otra gente que no la conocía la termine de conocer", añadió.

Esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno se trata de la primera vez en que en una cobertura de esa magnitud se están utilizando drones FPV para registrar los movimientos de los competidores en las diferentes pistas y recorridos, mostrándole a la audiencia televisiva una experiencia en primera persona, ya que se siguen los recorridos a toda velocidad y sorteando obstáculos como si se estuvieran en ese lugar, en la misma pista junto a los atletas.

"Se dieron cuenta que con el drone, al operarse manualmente y ser tan rápido, vas atrás de una persona o un auto de F1 como si estuvieras ahí, tiene esa dinámica que no te la da ninguna otras cámara. Ahora la van a empezar a usar todo el tiempo, porque te da esa imagen vertiginosa y dinámica, me parece la herramienta clave para los deportes de acción, porque te permite sentir y participa de esa velocidad siguiendo al atleta", señaló Petrakovsky.

Petrakovsky, que tiene estudios en cinematografía, explicó que lo que destaca a los drones FPV "es que además de ir tan rápido pueden volar en todas las direcciones, casi como un pájaro" y detalló: "Hay dos tipos de drones, el que tiene vuelo estabilizado, que usa el común de a gente, y está el drone FPV, que tiene el modo acrobático, que le permite volar como haría un pájaro".

En concreto, señaló que el drone estabilizado da una imagen "más cinematográfica y estable", al mismo tiempo que tiene GPS, por lo que puede mantenerse fijo aunque se suelte el control, mientras que en cambio el drone FPV se maneja de forma completamente manual con gafas, exigiendo una habilidad particular en circunstancias como los deportes olímpicos, donde seguir de cerca a los mejores del mundo no es nada fácil.

"No lo vuela todo el mundo al drone FPV, no solamente porque son más difícil de operar, sino también porque se requiere mucho conocimiento técnico para armarlos, ya que los aparatos son customizados como un auto de carrera, mientras que los drones estabilizados ya vienen listo para volar", aclaró.

Sobre el uso de los drones FPV en el ámbito deportivo, Petrakovsky mencionó que "primero se le puso una cámara al drone de carrera que vuela rápido y además es acrobático, y después vino un software que estabilizaba la imagen, entonces eso permitió que de repente el drone FPV se convirtiera en una herramienta de trabajo enorme".

Con respecto a su experiencia volando drones FPV, manifestó: "mientras más práctica y experiencia acumulás, mejor los volás. Si bien hoy hay muchos pilotos FPV, yo tengo la posibilidad de estar trabajando en Europa desde hace ya tres años con los número 1. Estaba en Argentina y veía los videos de estos tipos y hoy estoy laburando con ellos, hay una gran diferencia".

Actualmente, el Servicio de Radiodifusión Olímpica (OBS) indicó que se encuentran en uso más de 800 sistemas de cámaras para cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, incluyendo 25 drones que complementarán la cobertura tradicional con cámaras fijas o semifijas junto a cámaras de cable, grúas o helicópteros.

Polémica en torno a la seguridad y el uso de drones

En 2015 la Federación Internacional de Esquí prohibió el uso de drones luego de un accidente en el que uno de los aparatos se estrelló en medio de una de las competencias y casi golpea al campeón de slalon Marcel Hirscher, motivo por el que fueron retirados de las coberturas hasta que regresaron en la temporada 2023-24.

En esta oportunidad, desde la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno se aseguró que "todos los vuelos con drones se llevan a cabo en estrecha cooperación con las autoridades y prefecturas de Aviación Civil de Italia y en coordinación con las federaciones internacionales, la gestión de eventos y los equipos de producción".

"Los vuelos se planifican meticulosamente, se realizan exclusivamente en áreas controladas y los drones mantienen una distancia segura de los atletas, espectadores y zonas restringidas. Todas las operaciones de drones están preaprobadas por las autoridades pertinentes y los drones son piloteados por profesionales certificados, siguiendo los protocolos más estrictos de seguridad aplicables y las regulaciones de aviación correspondientes", agregó.

En cuanto al zumbido producido por los drones, y el temor de que eso pueda molestar o desconcentrar a los atletas, Alejandro aclaró que "OBS trabaja en estrecha colaboración con las Federaciones Internacionales y se aprobaron las operaciones de los drones durante múltiples eventos de prueba", al mismo tiempo que recopilaron comentarios de los deportivas y "confirmaron que los drones no los molestan de ninguna manera".

"Se hicieron pruebas para testear la seguridad con los atletas y también para saber si les molestaba el ruido y se comprobó que ni lo escuchan, por el mismo sonido de su deporte o porque están tan concentrados en su suyo, lo cierto es que ningún atleta se molestó porque lo filmaran con drone", señaló Petrakovsky.

Para la cobertura de los JJ.OO. 2026, según explicó el profesional, se usan drones piloteados con gafas por un experto y detalló que los aparatos "tienen el tamaño de la palma de la mano y pesan 250 gramos", lo que permite tener una mayor precisión a la hora de controlarlos y brindar la sensación de que el espectador "vuela" junto a los atletas.

"Se hicieron un montón de pruebas antes de esto para ver si le molestaba a los deportistas el ruido y eso. En Europa la regulación es súper dura. Hay una ley que dice que si vos volás un drone de menos de 250 gramos te permite hacer muchas más cosas y volar en muchos más lugares", confirmó.



Drones de los Juegos Olímpicos de Invierno

Alejandro Petrakovsky, conocido como Ale Petra, es un influencer audiovisual egresado de la Universidad del Cine y especialista en drones que actualmente es el único argentino trabajando en la cobertura con drones de la edición 2026 de los Juegos Olímpicos de Invierno.

"La verdad que es re contra intenso. Es muy loco todo, está buena la experiencia, soy el único argentino que está acá filmando con drones en los Juegos Olímpicos. Estás con gente de todo el mundo, haces algo muy único", destacó sobre la oportunidad única que está viviendo.

En la actualidad, trabaja en la empresa Dutch Drone Gods, donde es piloto de drone FPV y director creativo. Entre algunos de sus trabajos se encuentra la filmación de carreras de endurance en los circuitos más importantes de Europa, como Spa-Francorchamps en Bélgica. "Son carreas de endurance y duran 12 horas. Estoy volando continuamente por 12 horas a 150 km/h, siguiendo a los autos desde atrás y hago 7 carreras al año", detalló.

En los JJ.OO, Petrakovsky aclaró que está volando "un drone estabilizado para beauty shots" que le permite realizar tomas aéreas cinematográficas de los diferentes lugares donde se llevan a cabo las competencias, como las Dolomitas, una cadena montañosa ubicada en los Alpes orientales italianos, junto a su colega Thomas de Koster. En paralelo, su jefe Ralph Hogenbirk "se encuentra realizando las tomas con drone FPV en sliding".

"Siempre viví en Argentina y me vine a Europa a ver qué hacía, de freelance", contó. En Argentina era alguien bastante conocido y cuando llegué acá me di cuenta que no me conocía nadie, y me costó bastante, fue un poco duro. A los dos meses de llegar contacté a esta empresa, me invitaron a participar en un laburo y desde ahí me contrataron", amplió tras mencionar que vive en Holanda desde hace tres años.

Alejandro remarcó su agradecimiento a Dutch Drone Gods B.V., y destacó que su trabajo le brindó oportunidades únicas, tales como "filmar cruceros por Islandia, a Martin Garrix en Mumbai, carreras de Windsurf en el Caribe y otros proyectos en Dubai". "Realmente estoy súper agradecido, me abrieron las puertas y terminé haciendo cosas que jamás en la vida pensé que iba a hacer y que las miraba desde Argentina", destacó.

"Dutch Drone Gods B.V. a nivel mundial está muy bien rankeada, eso me permitió viajar por todo el mundo y soy el único profesional argentino en drones que está trabajando a este nivel, lo pienso y digo 'wow, que locura', jamás me lo hubiese imaginado", relató.

"Me llena de alegría este presente, porque no me fue fácil adaptarme, pero todo el esfuerzo que hice para llegar acá valió 100% la pena", concluyó.

