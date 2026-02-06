JD Vance, "puro carisma": lo mostraron un segundo en los Juegos Olímpicos de Invierno y lo silbó medio estadio

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, recibió silbidos y abucheos este viernes durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, episodio en el estadio San Siro que tuvo impacto en redes sociales.

Los silbidos se escucharon apenas la imagen de Vance apareció durante unos segundos en la pantalla central, acompañado por su esposa Usha. Ambos saludaban y agitaban pequeñas banderas estadounidenses en el marco del desfile de las delegaciones nacionales. La reacción del público con Vance contrastó claramente con la recepción positiva que tuvieron los atletas de Estados Unidos, aplaudidos por los más de 75.000 espectadores presentes en las gradas.

Clima político en la previa olímpica

La escena se dio en un contexto de tensión política y protestas en la ciudad. Horas antes de la ceremonia, JD Vance se había reunido con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con quien destacó la existencia de “valores comunes” entre ambos gobiernos, en un encuentro que buscó reforzar los lazos bilaterales.

Sin embargo, durante la tarde, centenares de estudiantes secundarios y universitarios se movilizaron en Milán para manifestarse contra la presencia de agentes del ICE, la policía migratoria estadounidense, que forman parte del operativo de seguridad de los Juegos Olímpicos. Las protestas apuntaron especialmente a las políticas migratorias de Estados Unidos y a su participación en un evento deportivo de alcance global.

Aunque el incidente no alteró el desarrollo de la ceremonia, los abucheos al vicepresidente estadounidense dejaron en evidencia el clima dividido que rodeó la apertura olímpica en Milán.

