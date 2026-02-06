Juegos Olímpicos de invierno: Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, representa a Argentina

El esquiador argentino Tiziano Gravier, hijo de la reconocida modelo Valeria Mazza, representará al país en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina, Italia. El joven será uno de los tres representantes de la argentina junto a Nicole Begué y Francesca Baruzzi que compiten en la categoría femenina.

Este sábado 7 se disputará la final en la que participan los tres argentinos. Tiziano competirá en esquí alpino en descenso masculino donde buscará conseguir la primera medalla argentina de la historia en la cita polideportiva invernal.

En esta edición que se disputa en Italia, el esquí alpino estará dividido en pruebas de velocidad y pruebas técnicas, con exigencias completamente diferentes para los atletas. Entre las de velocidad se destacan el descenso y el supergigante, que se corren en una sola ronda y suelen completarse en alrededor de un minuto y medio, con puertas muy separadas que permiten alcanzar las velocidades más altas de la disciplina.

En ambos casos, el ganador es quien marque el mejor tiempo total y los competidores realizan entrenamientos previos cronometrados para encontrar el recorrido ideal antes del día de carrera.

Los comienzos de Tiziano Gravier

Gravier debutó profesionalmente en 2018 en una prueba de eslalon gigante en El Colorado, Chile, con tan solo 16 años, y dos años más tarde, fue seleccionado para competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Lausana, Suiza.

En aquella competencia, el esquiador fue séptimo en el supergigante masculino y décimo quinto en el eslalon.

En 2021, debutó en un Campeonato Mundial, en la edición de Cortina d´Ampezzo, Italia, y consiguió un destacado puesto 25. En enero de este año, llegó, por primera vez en una Copa del Mundo, al eslalon de Madonna di Campiglio, también en Italia.

Los juegos olímpicos de invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se celebran del 6 al 22 de febrero de 2026 en varias sedes del norte de Italia, con ceremonias en Milán y competiciones repartidas por la región alpina alrededor de Cortina d’Ampezzo y otros sitios.

Este evento reúne a atletas de más de 90 países compitiendo en 16 disciplinas de deportes de nieve y hielo: esquí alpino, biatlón, bobsleigh, esquí de fondo, hockey sobre hielo, luge, patinaje artístico y de velocidad, snowboard, skeleton, entre otros.

Participan del evento aproximadamente 2.900 atletas de todo el mundo y se reparten medallas en más de 100 pruebas dentro de las distintas disciplinas de invierno.

La delegación argentina cuenta con 8 atletas, representando al país en diferentes disciplinas. Francesca Baruzzi, Nicole Begué, Tiziano Gravier forman parte de la delegación de esquí alpino. En esquí de fondo estarán Agustina Groetzner, Nahiara Díaz González, Franco Dal Farra, Mateo Sauma y Verónica Ravenna en lunge.

Francesca Baruzzi y Franco Dal Farra fueron los abanderados encargados de lucir la bandera argentina en la ceremonia de inauguración.

Históricamente, Argentina nunca ha ganado una medalla olímpica en Juegos de Invierno, aunque algunos atletas han tenido actuaciones destacadas en el pasado. La delegación de 2026 tiene como objetivo mejorar sus marcas personales y buscar resultados históricos.

