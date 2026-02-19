El concepto que domina la Cumbre Mundial de Inteligencia Artificial de la India es el impacto.

Pero el impacto puede ser algo muy subjetivo y discutible porque depende de las personas y los intereses impactados.

Más allá de las miradas, queda claro que para la IA llegó la hora del impacto, es decir, salir de la promesa y pasar a la realidad; mostrar todo su potencial en el mundo real.

El otro impacto, el que nos afecta como individuos, ya no es una promesa, sino una amenaza porque la IA es una sombra que sobrevuela el mundo del trabajo, la cultura, los vínculos personales y hasta la arquitectura de nuestro cerebro.

Además de las charlas magistrales, los workshops y los debates políticos entre líderes mundiales y mega empresarios tecnológicos; esta cumbre ofrece una exposición fabulosa, con 70 mil metros cuadrados de stands divididos en tres conceptos: las empresas, los países invitados y las universidades.

El pabellón más grande es el de las empresas. Ahí están todos los grandes: Microsoft, Google, Nvidia, Meta, Adobe y OpenAI, además de los gigantes tecnológicos de la India.

La presentación es deslumbrante, con experiencias inmersivas, robots y pantallas de última generación; que ofrecen soluciones para la industria, el comercio electrónico, la eficiencia energética y la gestión pública.

El espacio dedicado a los países que decidieron venir a esta cumbre es bastante más modesto. Mucho led y poca novedad.

En cambio, el pabellón de las universidades de la India ofrece lo más estimulante de la muestra porque refleja con gran claridad el resultado de una política pública que impulsa el gobierno de Narendra Modi: el sólido apoyo al desarrollo de startups de base tecnológica.

Ese semillero universitario, asociado con las grandes empresas de IA y la inversión en centros de datos de moderado consumo energético son los elementos que explican el crecimiento de India como una potencia que ya le mira las espaldas a los dos gigantes que se disputan la hegemonía global: Estados Unidos y China.

Es la hora del impacto para la inteligencia artificial y lo podés ver haciendo click en el video.