Wall Street en rojo: caen las acciones por la tensión arancelaria y el debate sobre la inteligencia artificial

Las acciones caen y los bonos suben mientras la renovada preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en las ganancias de las empresas se sumó a la persistente incertidumbre arancelaria, debilitando el apetito por el riesgo.

Cayeron las acciones y ADR argentinos en medio de la tensión comercial en EEUU

Mientras los inversionistas evaluaban las implicancias de los últimos acontecimientos en el ámbito comercial, el S&P 500 extendía su retroceso de febrero. Las acciones también enfrentaban presión en medio de una venta masiva en empresas de software, aunque los fabricantes de chips superaban al mercado a pocos días de conocerse los resultados de Nvidia Corp.

Tras la decisión del viernes de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles “recíprocos” del presidente Donald Trump, la Casa Blanca anunció rápidamente planes para reemplazarlos con un nuevo gravamen general del 15% sobre las importaciones estadounidenses.

La Unión Europea congeló la ratificación de su acuerdo comercial con EE.UU. hasta que Trump aclare los cambios a sus planes arancelarios, inyectando turbulencia económica en una relación ya tensionada.

“El tira y afloja con los aranceles probablemente sea un tema distractor para los mercados durante el resto del año, aunque con menos volatilidad que el impacto inicial del pasado abril”, dijo Michael Landsberg, de Landsberg Bennett Private Wealth Management.

Mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro caen, los operadores ahora descuentan plenamente el próximo recorte de tasas de la Reserva Federal recién en septiembre. El gobernador de la Fed Christopher Waller afirmó que su decisión sobre si respaldar una flexibilización en la próxima reunión de política dependerá de los próximos datos de empleo.

La Bolsa de Nueva York y el Nasdaq informaron que operarán con normalidad el lunes mientras una tormenta invernal avanza sobre el área de Nueva York.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó un 0,8% a las 10:44 a.m., hora de Nueva York.

El Nasdaq 100 cayó un 1%

El Dow Jones Industrial Average cayó un 1,4%

El Stoxx Europe 600 cayó un 0,3%

El índice MSCI World cayó un 0,7%

El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return cayó un 0,9%

El índice de semiconductores de la Bolsa de Valores de Filadelfia cayó un 0,3%

El ETF IShares Expanded Tech-Software Sector cayó un 4,6%

El índice Russell 2000 cayó un 1,6%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambios

El euro subió un 0,2% a US$1,1802.

La libra esterlina subió un 0,2% a US$1,3510.

El yen japonés subió un 0,4% a 154,47 por dólar.

Criptomonedas

bitcóin cayó un 2,6% a 65.856,7 dólares

ether cayó un 2,3% a 1.905,9 dólares

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó tres puntos básicos hasta el 4,05%.

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó un punto básico hasta el 2,72%.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó tres puntos básicos hasta el 4,33%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años cayó un punto básico hasta el 3,47%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años bajó dos puntos básicos hasta el 4,70%.

Materias primas