La Corte Suprema de Estados Unidos revisará la ofensiva de las petroleras contra las demandas por cambio climático

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó escuchar una apelación presentada por Exxon Mobil Corp. y Suncor Energy Inc. en un intento del sector por frenar decenas de demandas de ciudades y estados que responsabilizan a las petroleras por el cambio climático.

Los magistrados revisarán un fallo de la Corte Suprema de Colorado que determinó que la ciudad y el condado de Boulder pueden recurrir a la ley estatal para impulsar una demanda contra ambas compañías.

Demandas similares en todo el país podrían costarle a la industria miles de millones de dólares si la Corte Suprema permite que avancen. La decisión de aceptar el caso de Colorado se produjo después de que la administración de Donald Trump, grupos empresariales y organizaciones conservadoras presentaran una avalancha de escritos instando al tribunal a tomar la apelación.

“Lo que está en juego en este caso no podría ser mayor”, argumentaron Exxon y Suncor. Las demandas buscan “imponer daños incalculables a las empresas energéticas por los efectos físicos y económicos del cambio climático”.

Boulder sostiene que las petroleras engañaron al público sobre los riesgos del cambio climático y contribuyeron deliberadamente al fenómeno al producir y promover combustibles fósiles. La ciudad afirma que las compañías deberían cubrir parte de los costos que gobiernos estatales y locales están asumiendo para enfrentar el problema.

Las empresas argumentan en su apelación que la Constitución no permite demandas basadas en leyes estatales destinadas a abordar un asunto global como el cambio climático. “Boulder, Colorado, no puede fijar la política energética de todo el país”, sostuvieron.

Boulder pidió a la Corte Suprema que no aceptara la apelación y calificó el planteamiento de las compañías como “una teoría constitucional que aún no han logrado que ningún tribunal de apelación adopte”.

El tribunal escuchará los argumentos y emitirá un fallo durante el período de nueve meses que comienza en octubre.

La Corte Suprema había estado deliberando desde diciembre sobre la apelación de las compañías. Al aceptar el caso, los magistrados indicaron que también considerarán el argumento de Boulder de que el tribunal carece de jurisdicción para intervenir en esta etapa del litigio, en parte porque el tribunal estatal no ha emitido una sentencia definitiva.

La Corte Suprema previamente rechazó apelaciones de petroleras en un caso similar impulsado por Honolulu, así como una inusual iniciativa de 19 estados gobernados por republicanos para demandar directamente a cinco estados gobernados por demócratas ante el máximo tribunal con el fin de descarrilar las demandas.

En 2023, la Corte Suprema también desestimó apelaciones de las compañías que buscaban trasladar los casos a tribunales federales, donde los demandados corporativos suelen tener mejores resultados. Eso permitió que los procesos continuaran en tribunales estatales, pero no resolvió si las jurisdicciones demandantes podrán invocar la ley estatal para ganar sus casos.

El caso es Suncor v. County Commissioners of Boulder County, 25-170.