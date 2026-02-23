Caen acciones y ADR argentinos en medio de la tensión comercial en EEUU

Los activos argentinos operan en baja este mediodía, en línea con la tendencia negativa de Wall Street, donde los inversores ajustan posiciones ante la disputa judicial por los aranceles aplicados por el gobierno de Estados Unidos y el impacto que esa tensión comercial podría tener sobre la economía global.

Lionel Fernández sobre IA y mercados: “Ya es tarde para empezar”

En la plaza local, la atención del mercado también está puesta en factores domésticos. Por un lado, la reciente sanción del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, una iniciativa clave para el oficialismo. Por otro, la intervención compradora diaria del Banco Central en la ronda cambiaria, que busca sostener la estabilidad del mercado de divisas.

En el mercado argentino, el S&P Merval cae 3% a 2.766.623,00 puntos básicos y dentro de las acciones que más caen se encuentran: COME (-5,9%), ALUA (-5,7%); y SUPV (-5,5%).

En Wall Street, los bonos argentinos en dólares tienen alzas lideradas por GD46D (+0,5%), GD30D (+0,01%). En ese contexto, el riesgo país se ubica en 525 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street se imponen los números negativos, como el caso de YPF (-1,3%) y DR Central Puerto (-1,7%).

En tanto, la Bolsa de Nueva York abrió con ligeras caídas el lunes después de que el viernes la Corte Suprema invalidara buena parte de los aranceles impuestos por Donald Trump. En las primeras operaciones, el Dow Jones permanecía casi plano (-0,03%), el Nasdaq retrocedía un 0,19% y el S&P 500 perdía un 0,10%.

Dólar en baja

El dólar oficial cotiza a $1.335 para la compra y a $1.385 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.365. El dólar blue cotiza a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta.

