La tensión en Medio Oriente golpea a Wall Street y dispara el petróleo mientras el oro supera los US$5.000

La intensificación de las preocupaciones geopolíticas arrastra las acciones a la baja, al tiempo que extiende el alza del petróleo y mantiene contenida la deuda del Tesoro ante los riesgos percibidos de inflación. El oro volvió a superar los US$5.000.

En un clima de cautela, el S&P 500 frenó su rebote tras la caída impulsada por el sector tecnológico. Un indicador de fabricantes de chips retrocedía un 1%. Walmart Inc. subió después de que sus ventas comparables en Estados Unidos superaran las expectativas, opacando una previsión conservadora. El crudo West Texas Intermediate operaba por encima de US$66. Los rendimientos de los bonos oscilaban, mientras que el dólar ganaba terreno frente a la mayoría de las principales divisas.

Causa YPF: Argentina presentó una declaración jurada sobre el oro del BCRA en la corte de Estados Unidos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos debe “lograr un acuerdo significativo” con Irán y agregó que los próximos 10 días determinarán si habrá un pacto. Irán es un “punto caliente” en este momento, aunque funcionarios de ambas partes mantienen “buenas conversaciones”, dijo Trump. También señaló que su yerno Jared Kushner será un “enviado de paz”.

El despliegue militar de EE.UU. en la región implica que la ventana de Irán para alcanzar un acuerdo diplomático sobre sus actividades atómicas corre el riesgo de cerrarse, según el jefe del organismo de control nuclear de las Naciones Unidas.

Axios informó el miércoles que una gran operación militar de EE.UU. en Medio Oriente podría comenzar pronto y que el gobierno de Israel impulsa un escenario que busca un cambio de régimen en la República Islámica. Un posible conflicto pondría en riesgo los flujos desde una región que bombea alrededor de un tercio del petróleo mundial.

El creciente riesgo de un ataque en Medio Oriente está afectando el apetito por riesgo en el corto plazo, según Thomas Lee, de Fundstrat Global Advisors.

“Los precios del crudo están subiendo ante la expectativa de una posible acción militar en Irán”, dijo Louis Navellier, de Navellier & Associates. “Se espera que Estados Unidos e Irán se reúnan nuevamente, y esas negociaciones serán observadas de cerca”.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó un 0,2% a las 10:26 a.m., hora de Nueva York.

El Nasdaq 100 cayó un 0,2%

El Dow Jones Industrial Average cayó un 0,3%

El Stoxx Europe 600 cayó un 0,7%

El índice MSCI World cayó un 0,3%

El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return registró pocos cambios

El índice de semiconductores de la Bolsa de Valores de Filadelfia cayó un 1,1%

El ETF IShares Expanded Tech-Software Sector cayó un 0,3%

El índice Russell 2000 cayó un 0,3%

Walmart subió un 2,6%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,2%

El euro cayó un 0,1% a US$1,1766

La libra esterlina cayó un 0,3% a US$1,3459

El yen japonés cayó un 0,2% a 155,13 por dólar.

Criptomonedas

Bitcóin cayó un 0,3% a US$66.079,41

Ether cayó un 1,1% a US$1.919,47

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,09%.

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó un punto básico hasta el 2,75%.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,38%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 3,47%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,71%.

Materias primas