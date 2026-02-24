Wall Street rebota con cautela tras el sacudón por la inteligencia artificial

Wall Street experimenta un repunte cauteloso un día después de que temores por los efectos disruptivos de la inteligencia artificial desataran una caída que afectó a múltiples sectores. El bitcóin profundiza su derrumbe de febrero.

Dimon ve paralelos con la era previa a la crisis por excesos

Los segmentos más golpeados del mercado muestran señales de estabilización: un ETF que sigue a empresas de software avanza levemente; International Business Machines Corp. sube tras su peor jornada desde 2000; Advanced Micro Devices Inc. salta después de que Meta Platforms Inc. anunciara planes para gastar miles de millones en equipos del fabricante de chips.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mientras los operadores se preparaban para los resultados de Nvidia Corp., que se publican el miércoles, Anthropic PBC tenía previsto presentar una demostración de sus agentes empresariales de IA.

El S&P 500 subía un 0,2%. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantenía casi sin cambios en 4,03%. El dólar se apreciaba.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 0,2% a las 9:44 a.m., hora de Nueva York.

El Nasdaq 100 subió un 0,5%

El Dow Jones Industrial Average subió un 0,7%

El Stoxx Europe 600 subió un 0,3%

El índice mundial MSCI subió un 0,1%

El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 0,4%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,2%

El euro cayó un 0,1% a US$1,1773

La libra esterlina se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en US$1,3484

El yen japonés cayó un 0,9% a 156,06 por dólar

Criptomonedas

Bitcóin cayó un 2% a US$63.270,61

Ether cayó un 2% a US$1.825,97

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,04%.

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 2,71%.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,31%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años avanzó dos puntos básicos hasta el 3,46%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,69%.

Materias primas