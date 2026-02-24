martes 24 de febrero de 2026
Wall Street rebota con cautela tras el sacudón por la inteligencia artificial

El S&P 500 avanza levemente luego de la fuerte caída del martes, mientras el mercado espera los resultados de Nvidia Corp. Las tecnológicas intentan estabilizarse y el bitcóin profundiza su retroceso de febrero.

070226_mercados_acciones_finanzas_na_g
Rebote. El índice del JP Morgan se ubicó en 512 puntos básicos. | NA

Wall Street experimenta un repunte cauteloso un día después de que temores por los efectos disruptivos de la inteligencia artificial desataran una caída que afectó a múltiples sectores. El bitcóin profundiza su derrumbe de febrero.

Dimon ve paralelos con la era previa a la crisis por excesos

Los segmentos más golpeados del mercado muestran señales de estabilización: un ETF que sigue a empresas de software avanza levemente; International Business Machines Corp. sube tras su peor jornada desde 2000; Advanced Micro Devices Inc. salta después de que Meta Platforms Inc. anunciara planes para gastar miles de millones en equipos del fabricante de chips.

Mientras los operadores se preparaban para los resultados de Nvidia Corp., que se publican el miércoles, Anthropic PBC tenía previsto presentar una demostración de sus agentes empresariales de IA.

El S&P 500 subía un 0,2%. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantenía casi sin cambios en 4,03%. El dólar se apreciaba.

140226_finanzas_acciones_mercados_cedoc_g

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

  • El S&P 500 subió un 0,2% a las 9:44 a.m., hora de Nueva York.
  • El Nasdaq 100 subió un 0,5%
  • El Dow Jones Industrial Average subió un 0,7%
  • El Stoxx Europe 600 subió un 0,3%
  • El índice mundial MSCI subió un 0,1%
  • El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 0,4%

Divisas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,2%
  • El euro cayó un 0,1% a US$1,1773
  • La libra esterlina se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en US$1,3484
  • El yen japonés cayó un 0,9% a 156,06 por dólar

Criptomonedas

  • Bitcóin cayó un 2% a US$63.270,61
  • Ether cayó un 2% a US$1.825,97

Bonos

  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,04%.
  • El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 2,71%.
  • El rendimiento de los bonos británicos a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,31%.
  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años avanzó dos puntos básicos hasta el 3,46%.
  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,69%.

Materias primas

  • El crudo West Texas Intermediate subió un 0,2% a US$66,46 el barril
  • El oro al contado cayó un 1,7% a US$5.137,59 la onza
