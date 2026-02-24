Dimon ve paralelos con la era previa a la crisis por excesos

Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., dijo al ser consultado sobre la intensa competencia en la industria financiera que empieza a ver paralelismos con la etapa previa a la crisis financiera de 2008, cuando una carrera por otorgar préstamos terminó de forma desastrosa.

“Lamentablemente, vimos esto en 2005, 2006 y 2007, casi lo mismo: la marea creciente elevaba todos los barcos y todos ganaban mucho dinero”, dijo Dimon el lunes a inversionistas. Aunque JPMorgan no está dispuesto a conceder préstamos más riesgosos para impulsar el ingreso neto por intereses, afirmó: “Veo a un par de personas haciendo cosas tontas. Simplemente están haciendo cosas tontas para generar INI”.

Dimon, quien dirigió el mayor banco de Estados Unidos durante la crisis financiera de 2008 y absorbió a dos grandes competidores que colapsaron, señaló que espera que el ciclo crediticio eventualmente vuelva a deteriorarse, aunque no sabe cuándo. El director ejecutivo lleva meses advirtiendo sobre un posible deterioro en la calidad crediticia. Cuando la financiera automotriz Tricolor Holdings y el proveedor de autopartes First Brands Group colapsaron el año pasado, dijo que ver una “cucaracha” implicaba que probablemente aparecerían más.

En semanas recientes, varias industrias han enfrentado la “operación de susto” vinculada a la inteligencia artificial, mientras los inversionistas evalúan cómo la nueva tecnología podría alterar los mercados.

“Siempre hay una sorpresa en un ciclo crediticio”, dijo Dimon, y agregó que la incógnita suele ser qué industria se verá afectada. “Esta vez podría ser el software por la IA”.

Si bien eso podría llevar a JPMorgan a examinar con mayor detalle ciertos préstamos, Dimon expresó dudas de que tenga un impacto relevante en las pérdidas crediticias.

La industria financiera, como muchas otras, también ha sufrido caídas bursátiles en semanas recientes por las preocupaciones en torno a la IA. Dimon dijo el lunes que considera a su banco como uno de los ganadores en la carrera por la inteligencia artificial.

“Al final del día, en 100 áreas seremos ganadores en 75 y perdedores en 25”, afirmó.

En la amplia sesión de preguntas y respuestas en lo que el banco denominó una “actualización corporativa” para inversionistas, a Dimon inevitablemente le preguntaron sobre la sucesión. Ha dirigido JPMorgan durante 20 años, convirtiéndolo en el mayor y más rentable banco de Estados Unidos. La cuestión de cuándo podría retirarse —y quién lo sucederá— ha sido durante años un foco de intriga en Wall Street.

Esta vez, su respuesta estuvo en línea con declaraciones recientes: permanecerá en el banco “unos años más” como director ejecutivo y “quizás algunos años después” como presidente ejecutivo del directorio, indicó, y añadió que en última instancia la decisión depende de la junta directiva de JPMorgan.

