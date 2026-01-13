"Todo está sobre la mesa" para bloquear el tope del 10% de tasas en tarjetas de crédito, afirma JPMorgan

JPMorgan Chase & Co. advirtió que el llamado del presidente Donald Trump a imponer un tope del 10% a las tasas de interés de las tarjetas de crédito amenaza con “cambiar de manera significativa” su negocio y perjudicaría tanto al mayor banco de Estados Unidos como a los clientes.

“Si eso ocurriera, sería muy malo para los consumidores, muy malo para la economía”, dijo el director financiero, Jeremy Barnum, el martes en una llamada posterior a la publicación de los resultados del cuarto trimestre. En ese escenario, la operación de tarjetas “sería un negocio que tendríamos que modificar de forma sustancial”.

El banco declinó cuantificar el impacto exacto, y Barnum señaló que existe “demasiada” incertidumbre en torno a la propuesta. También advirtió que “todo está sobre la mesa” para responder a lo que calificó como “directrices con poco sustento para cambiar radicalmente nuestro negocio”.

El viernes, el presidente Donald Trump pidió limitar por un año las tasas de interés de las tarjetas de crédito al 10%, apuntando a un negocio clave para la industria financiera. Posteriormente redobló la amenaza al decir que las empresas que no cumplan antes de su fecha límite del 20 de enero estarían “en violación de la ley”.

El posible tope presionó a la baja a las acciones bancarias el lunes. Los títulos de JPMorgan, el segundo mayor emisor de tarjetas de crédito de Estados Unidos, cayeron 1,4% ese día, mientras que la acción del mayor emisor, Capital One Financial Corp., retrocedió 6,4%.

Se trata de un negocio relevante para JPMorgan. Los préstamos con tarjetas de crédito sumaban US$247.800 millones al cierre de diciembre. En total, el negocio de servicios de tarjetas y créditos para autos del banco generó cerca de US$7.280 millones en ingresos durante el cuarto trimestre.

JPMorgan reportó un aumento de 5% en los ingresos netos del negocio de servicios de tarjetas y autos en los últimos tres meses del año, impulsado por mayores ingresos netos por intereses en tarjetas, asociados a saldos revolventes más altos. Ese incremento provino precisamente del ingreso neto por intereses sobre esos saldos, una métrica que podría verse afectada si se implementan las amenazas de Trump de imponer un tope a las tasas de interés de las tarjetas de crédito.

Grupos de la industria, entre ellos el Bank Policy Institute y la Consumer Bankers Association, dijeron que comparten el objetivo del presidente de lograr un crédito más accesible, pero advirtieron que un tope sería “devastador” para algunos consumidores.

“La evidencia muestra que un tope de 10% a la tasa de interés reduciría la disponibilidad de crédito y sería devastador para millones de familias estadounidenses y pequeños empresarios que dependen de sus tarjetas de crédito y las valoran, precisamente los consumidores a los que esta propuesta pretende ayudar”, dijeron los grupos en un comunicado conjunto difundido a última hora del viernes.