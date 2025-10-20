El CEO del JP Morgan visitará Argentina mientras Milei busca evitar una crisis del peso

Jamie Dimon visitará Argentina esta semana, mientras el presidente libertario del país lucha por evitar una crisis del peso, a pesar del apoyo sin precedentes del gobierno estadounidense.

El director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co. estará en Buenos Aires como parte de una reunión de alto nivel organizada por el gigante de Wall Street, según una persona familiarizada con el asunto. El banco se negó a hacer comentarios.

El gobierno del presidente Javier Milei se enfrenta a una prueba electoral crucial el domingo, cuando los argentinos voten en las elecciones legislativas de mitad de mandato que podrían determinar el destino de sus reformas de libre mercado. No está claro si Dimon se reunirá con algún funcionario del gobierno durante su visita al país.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Javier Milei explicó cómo se va a usar el swap de US$ 20.000 millones con Estados Unidos

Dimon hablará el miércoles con empleados bancarios en Buenos Aires, dijo el periódico financiero local Cronista sin revelar cómo obtuvo la información. El banco estadounidense está ampliando su presencia en la crisis de la nación sudamericana con nuevas oficinas, tras firmar a principios de este año un contrato de arrendamiento a largo plazo para alquilar 20 plantas de un campus de dos edificios en la capital argentina.

Las raíces de JPMorgan en Argentina se remontan a la década de 1880, aunque su filial local, que hoy emplea a miles de personas, abrió sus puertas en el país en 1984, según su sitio web. El año pasado, el banco anunció sus planes de crear 1.500 puestos de trabajo más en Argentina.

Peso argentino devaluado

El peso argentino está sometido a una presión extrema en vísperas de las elecciones del 26 de octubre, con una caída del 6% en lo que va de octubre y de más del 40% en lo que va de año, la peor de los mercados emergentes. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha adoptado un enfoque de “lo que sea necesario” para respaldar a Milei, un aliado ideológico del presidente Donald Trump, antes de las elecciones.

El lunes, el banco central de Argentina anunció que había finalizado un Swap de divisas de 20 mil millones de dólares con EE.UU. , aunque los detalles siguen siendo escasos. Bessent también está coordinando otra línea de crédito por el mismo monto, que sería financiada por bancos y otras instituciones privadas.