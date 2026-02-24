Bitcoin por debajo de los US$ 65.000: las razones del desplome de la criptomoneda más popular

El valor del Bitcoin se encamina a sufrir su quinta caída mensual consecutiva, consolidando la racha negativa más larga desde 2018. El precio de la criptomoneda llegó a ubicarse en torno a los US$ 63.000, marcando una caída de alrededor de 50% desde octubre de 2025, cuando había marcado el récord de casi US$ 126.000. Solo en febrero, el precio bajó 25%.

Como en otros ciclos bajistas, esta caída de la criptomoneda más popular comenzó a generar dudas sobre su futuro como refugio de inversión.

Patricio Mesri, CEO de Bybit para América Latina, opinó que “estamos viendo un movimiento de mercado. Había mucho apalancamiento en posiciones long de Bitcoin (BTC) y cuando el mercado se da vuelta, esas posiciones se desarman rápido y profundizan la caída".

"Hoy el precio está en un bear market, ya no en el bull market que vimos en 2025. En una tendencia bajista podés tener rebotes fuertes, incluso overshoots, pero hasta que no se confirme un cambio de ciclo, la dinámica sigue siendo bajista o lateral”, describió Mesri.

Mesri agregó que “el volumen de trading crypto está relativamente bajo y eso también está muy atado a la macro a nivel internacional. Este trimestre Bitcoin viene siguiendo la misma inestabilidad global que impacta en el mercado tradicional, como el Nasdaq . Cuando suben las tasas en Estados Unidos, se reduce la liquidez global y activos como BTC corrigen. Responde a la misma lógica que cualquier commodity.”

Desde la exchange Notbank by CryptoMKT aseguran que los llamados ciclos de desapalancamiento son históricamente una parte natural del mercado cripto. Éstos provocan alta volatilidad pero también sirven para depurar excesos especulativos y construir bases más sólidas a futuro. Sin embargo también se advierte que el ecosistema que rodea a Bitcoin cambió de forma estructural.

“Durante años, el ecosistema se movió entre libertad e incertidumbre. Hoy, con reglas más claras y actores institucionales, las caídas empiezan a verse como parte de un mercado que madura, no necesariamente como señales de colapso”, afirmó María Fernanda Juppet, CEO de Notbank by CryptoMKT.

El ingreso de fondos institucionales, productos regulados y nuevas infraestructuras podría estar redefiniendo el comportamiento histórico del precio, aunque no se eliminan los riesgos.

El futuro del Bitcoin

Con respecto al futuro, Mesri señaló que “no vemos señales claras de que vaya a comenzar un bull market en Q2 o Q4, pero tampoco los derivados están posicionados para un criptoinvierno como el de 2022. Más bien hay paralelismos con la corrección de mitad de ciclo que vimos en 2021. El mercado sigue con mucha gente comprada, ‘longeando’ Bitcoin, y las expectativas de mediano plazo son alcistas, aunque el trending actual sea bajista.”

“En ciclos bajistas anteriores las correcciones eran mucho más violentas, de -70% o -80% en poco tiempo. Hoy la volatilidad es menor en comparación histórica. Eso habla de un mercado más maduro, aunque igualmente sensible al contexto macroeconómico global.”

“Independientemente de cómo el mercado trate a Bitcoin, especialmente el institucional, esta cripto sigue ofreciendo una protección de valor inexpugnable, incorruptible e inconfiscable. Sus propiedades son las que le dan valor y el mercado es solo un punto de referencia”, explicó Fabiano Dias, international Business Developer de Bitwage, plataforma de cobros de honorarios en cripto.

“Por eso, quienes poseen bitcoins tienen una mentalidad a largo plazo”, agregó.

LM