Gavier dictó la prisión preventiva del broker Nicolás Alfonso: cuáles son las operaciones financieras sospechosas

El fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier dictó la prisión preventiva del broker y asesor financiero Nicolás Alfonso, a quien considera una pieza clave dentro de la estructura que habría operado para ocultar y mover dinero proveniente de estafas de la falsa criptomoneda One Coin y luego Zeven Coin.

Según la investigación, habría tenido un rol central en el diseño y ejecución de maniobras financieras destinadas a asegurar, fraccionar y expatriar fondos recaudados por la organización vinculada al esquema fraudulento.

En un primer momento, Alfonso fue convocado como testigo en el expediente. Sin embargo, el avance de la investigación y el análisis de nuevas pruebas derivaron en su imputación como presunto integrante de una asociación ilícita.

De acuerdo con el fiscal, la evidencia incorporada —incluidos diálogos extraídos del dispositivo secuestrado a Gustavo Amuchástegui— indicaría que el asesor financiero tenía conocimiento sobre la actividad investigada y las sospechas internacionales que rodeaban al esquema OneCoin.

La acusación sostiene que, pese a que el fraude había sido públicamente denunciado y cuestionado a nivel global, Alfonso habría decidido sumarse funcionalmente a la estructura para aportar sus conocimientos técnicos en materia financiera; aspecto que Alfonso -defendido por Gabriel Gramática y Débora Ferrari- refuta.

One Coin: investigan si un broker local fue el cerebro de la ingeniería para mover fondos

El vínculo con Gustavo Amuchástegui

Uno de los elementos centrales del expediente es la relación entre Alfonso y el empresario Gustavo Adolfo Amuchástegui, considerado una figura central dentro de la organización investigada en Argentina.

Mañana viernes está prevista una audiencia en la Cámara 10a del Crimen donde se formalizaría un acuerdo para juicio abreviado donde Amuchástegui podría recibir una pena de ocho años de prisión a cambio del reconocimiento de los delitos y una reparación de US$ 40 mil. A fines del año pasado todos los acusados, excepto Amuchástegui acordaron con la fiscalía penas al reconocer su participación en el esquema delictivo.

GUSTAVO AMUCHÁSTEGUI. De camisa amarilla en el centro de la foto. Mañana podría confirmarse la pena de ocho años a prisión en un juicio abreviado.

Según el análisis fiscal, desde el inicio Alfonso y Amuchástegui habrían mantenido conversaciones que evidencian el conocimiento sobre las operaciones y las conexiones internacionales, incluyendo referencias a Panamá y a integrantes del grupo One Dream Team (ODT).

La hipótesis indica que la asociación ilícita continuó operando incluso después del colapso del esquema OneCoin y la detención del líder internacional Konstantin Ignatov en Estados Unidos, reconfigurándose para ocultar los fondos obtenidos y continuar con maniobras presuntamente fraudulentas.

ODT Argentina y las maniobras financieras bajo sospecha

La investigación judicial reconstruyó la operatoria de la firma ODT Argentina SA, que habría sido creada para canalizar el dinero captado mediante el fraude.

Según el expediente:

En octubre de 2018 se abrieron cuentas en dólares y pesos en el Banco Itaú.

La entidad bancaria generó alertas por movimientos millonarios y posteriormente cerró la relación comercial tras reportes vinculados a prevención de lavado de activos.

Luego se habrían abierto cuentas en otras instituciones financieras, como BBVA y Banco Nación.

El fiscal sostiene que, ante las restricciones para enviar dinero al exterior, la organización habría recurrido a Alfonso para diseñar un mecanismo alternativo de expatriación de fondos.

Entre las maniobras investigadas se mencionan: transferencias superiores a los dos millones de dólares hacia una cuenta en S&C Inversiones SA; operaciones bursátiles con obligaciones negociables, títulos públicos y cauciones; la emisión de aproximadamente 70 cheques por más de 175 millones de pesos; la conversión informal del dinero en efectivo y posterior dolarización mediante el sistema conocido como “dólar cable”.

Según la acusación, estas operatorias permitieron transferir fondos hacia países como España, Estados Unidos y Panamá.

One Coin: en la causa por la falsa cripto aparecen más inversiones inmobiliarias de Márquez y Asociados

Rastreo del dinero

El camino financiero incluyó el análisis de la cadena de endosos de cheques emitidos en el marco de estas operaciones. Diversos testimonios recolectados en la causa coincidieron en señalar que los instrumentos financieros fueron entregados por Nicolás Alfonso.

Además, se identificaron intermediarios en la ciudad de Buenos Aires que habrían participado en la conversión del dinero a divisas extranjeras y su transferencia fuera del país.

Qué dijo el broker en su defensa

Durante su declaración indagatoria, en dos oportunidades en que expuso pero no respondió preguntas- el asesor financiero negó haber sabido del origen ilícito del dinero y que hubiera conocido a quienes a la postre resultaron acusados de intervenir en las estafas de One Coin.

“Nunca me imaginé que el dinero que tenía en bancos Amuchástegui podía provenir de algún delito. Evidentemente confié en los controles bancarios y auditorías. Si el dinero era ilegal, fui engañado y manipulado”, sostuvo.

También aseguró que desconocía la existencia de estafas y afirmó que su relación con Amuchástegui terminó a fines de 2020.

La Fiscalía refutó esas afirmaciones basándose en intercambios de mensajes que surgieron al abrir el teléfono de Amuchástegui. Ese contenido apareció borrado en el aparato de Alfonso.

La derivación argentina del caso One Coin, considerado uno de los mayores fraudes vinculados a criptomonedas a nivel mundial, se centra ahora en la sospecha de que la estructura no se disolvió tras la caída del esquema original, sino que se reorganizó para continuar con maniobras financieras destinadas a ocultar el dinero y garantizar la impunidad patrimonial de sus líderes.