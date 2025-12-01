Causa One Coin: se suma un nuevo detenido mientras 11 acusados acordaron penas con la Fiscalía

La causa judicial por presuntas estafas con la falsa criptomoneda One Coin deparó una intensa jornada este lunes 1 de diciembre.

Mientras en la Cámara 10a del Crimen, en la instancia de debate oral y público, 11 acusados por asociación ilícita y estafa reiterada reconocieron su responsabilidad y formalizaron acuerdos de penas con la Fiscalía, el instructor Enrique Gavier ordenó una nueva detención y cuatro imputaciones.

Quién es el nuevo detenido

La noticia causó un fuerte impacto en la city cordobesa y el empresariado porque quien fue apresado es el reconocido asesor financiero, Nicolás Alfonso, CEO de Focus Investment Management y gerente del IAEF Córdoba.

NICOLÁS ALFONSO

Según trascendió, el fiscal lo imputa por presunta asociación ilícita por haber colaborado con los líderes de la falsa criptomoneda, Alejandro Taylor y Adolfo Amuchástegui, para sacar el dinero desde Argentina al exterior.

Gavier también promovió imputaciones a cuatro gerentes varias entidades financieras, cuyas identidades no trascendieron. No están detenid0s.

Cómo comenzó la investigación

La causa One Coin se inició cuando se descubrió que era una organización que vendía educación financiera y “entregaba tokens” a los inversores con la promesa de que adquirían una moneda virtual que se haría pública en enero de 2019. Llegada la fecha, eso no sucedió. En lugar de un Blockchain, tenían un sistema interno donde se volcaba la captación de inversores y una plataforma llamada Dealshaker.

El día que inició el juicio -el 21 de octubre pasado- impactó un detalle: entre los inversores estaban los hermanos Ariel y Pablo Márquez, ambos detenidos y denunciados por miles de presuntas estafas inmobiliarias. Habían colocado en One Coin un millón de dólares.

Acuerdos y penas

En la audiencia de hoy se manifestaron acuerdos entre 11 acusados y la Fiscalía. A cambio del reconocimiento del delito y la expresión pública de pedido de perdón, se establecieron las siguientes penas y resarcimientos económicos a las víctimas:

Alejandro Taylor: 9 años. Lleva cinco años detenido, con los cursos que realizó en breve estará en condiciones de acceder a la libertad condicional, beneficio que seguramente solicitarán sus abogados.

Ariel Morassut. 6 años 11 meses y $11 millones.

Edgar Moreno: 6 años 11 meses y $11 millones.

Gabriela Mónica Blasco: 6 años y $ 6 millones.

Mariana Noel López: 3 años, 10 meses.

Manuel Vicente Peralta Guevara: 8 años y US$ 1.000. Lleva 4 años y 11 meses detenido. Le faltan cinco meses para estar en condiciones de solicitar la libertad condicional.

Andrés Matías López: 6 años 6 meses y $ 1 millón.

Ricardo Beretta: 7 años y US$ 14.000

Daniel Cornaglia: 6 años 11 meses y US$ 14.700

Nancy Graciela Díaz: 3 años de ejecución condicional y US$5.000

Aldo Leguizamón: 3 años de ejecución condicional y US$ 12.000

El 22 de diciembre será la próxima audiencia donde se debatirá la situación de Adolfo Amuchástegui, uno de los principales responsables junto a Taylor. Hasta ahora, su abogado Sebastián Becerra Ferrer no llegó a un acuerdo con el fiscal.

Abuso sexual en la cárcel

El fiscal Enrique Gavier también pidió a la Cámara 10a del Crimen la remisión de antecedentes a una fiscalía de Instrucción porque durante el debate oral abierto semanas atrás, una de las acusadas reveló que mientras estuvo detenida en Bouwer fue víctima de abuso sexual.