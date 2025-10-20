La desarrollista Márquez y Asociados invirtió más de 1 millón de dólares en la falsa cripto One Coin

En la Cámara 10a del Crimen comenzó el juicio a 13 personas acusadas de integrar una presunta asociación ilícita que estafó a inversores con la promesa de la supuesta criptomoneda One Coin, que nunca se hizo pública.

Los hechos habrían ocurrido entre 2018 y 2020. Al leerse la acusación saltó a la superficie que entre los inversores/estafados figuran los hermanos Pablo y Ariel Márquez, de la desarrollista quebrada, Márquez y Asociados, quienes también están detenidos por otra causa judicial que suma 6.000 denuncias de damnificados a quienes no habrían entregado las viviendas pactadas.

Se trata de dos expedientes totalmente separados, pero unidos por el dato de la inversión que hizo la sociedad MRQZPABAR Desarrollos SA en One Coin y, a título personal, Pablo Márquez y Ramiro Gonzalo Nieva.

Mientras se leyó la acusación, los tres últimos hechos están referidos a las transferencias que hicieron los dueños de la desarrollista a cuentas de los responsables de One Coin. Fueron hechas entre octubre de 2018 y abril de 2019. Los montos más pequeños fueron de US$65.000 y el más importante fue de US$408.400, casi medio millón de dólares.

DÓNDE ESTÁ LA PLATA. Es la pregunta que se hacen los damnificados de la desarrollista.

La pregunta ineludible es si Márquez y Asociados intentó obtener ganancias colocando el dinero que recibía de sus propios clientes a quienes prometía construir sus casas a bajos costos.

La constructora dijo inventar un sistema que llamaba "Aportes claros” que consistía en que el cliente tenía que pagar por lo menos 12 cuotas mensuales para pedir el inicio de la obra de su casa. A partir de allí tiene que hacer el aporte hasta completar el 70% del valor de la casa antes de recibirla.

La gran mayoría de damnificados reclama haber pagado según lo convenido y que las obras ni siquiera se iniciaran.

¿Si los Márquez pusieron la plata en One Coin podría explicar algunos de los incumplimientos? La debacle total de la constructora se precipitó recién a comienzos de este año. Y todavía persiste la duda respecto a dónde tienen el dinero de sus clientes.

MARIO SAPOSNICOFF. Fue el denunciante de los miembros de One Coin y ahora es uno de los querellantes y actores civiles en el juicio.

Una cripto inexistente

El juicio que se inició hoy tiene en el banquillo de los acusados a 13 miembros de la organización que vendía educación financiera y entregaba tokens a los inversores con la promesa de que adquirían una moneda virtual que se haría pública en enero de 2019. Llegada la fecha, eso no sucedió.

En lugar de un Blockchain, tenían un sistema interno donde se volcaba la captación de inversores, según la acusación, y una plataforma llamada Dealshaker.

En el debate oral y público se analizará la situación de múltiples damnificados que vieron desaparecer sus ahorros y la responsabilidad de cada uno de los acusados.

La lista se compone por: Alejandro Taylor, Ariel Morassut, Edgar Moreno, Gabriela Mónica Blasco, Mariana Noel López, Manuel Vicente Peralta Guevara, Andrés Matías López, Ricardo Beretta, Adolfo Amuchástegui, Daniel Cornaglia, Nancy Graciela Díaz, Aldo Leguizamón y Hernán Pizarro.

La primera jornada solo alcanzó para la lectura de la acusación y dos imputados brindaron sus datos personales.

El debate que preside el vocal Juan José Rojas Moresi, acompañado por los jueces Carlos Palacio Laje y Alfredo Villegas, continuará el miércoles 22 de octubre.

No habría que descartar un acuerdo entre el fiscal Enrique Gavier -el mismo que instruyó la investigación inicial- con los defensores de algunos acusados, entre los cuales podría estar Taylor, quien lleva más de cuatro años detenido e la cárcel de Bouwer.