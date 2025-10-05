El Bitcoin logró un nuevo récord al superar los 125.000 dólares

Este domingo 5 de octubre, el Bitcoin logró un nuevo máximo al alcanzar un valor de 125.689 dólares, superando, de esta manera, el récord que había logrado en agosto, cuando llegó a cotizar a 124.500 dólares. "Uptober" le dicen a octubre los especialistas, previendo que esa moneda podría alcanzar nuevos máximos durante este mes.

El bitcoin se ha impulsado ante la cautela de los inversionistas por la parálisis presupuestaria del gobierno en Estados Unidos, y porque se buscan activos seguros mientras el Congreso en Estados Unidos negocia el presupuesto del gobierno federal, indicó la agencia financiera Bloomberg.

La criptomoneda también ha logrado avances considerables este año por el apoyo que el presidente norteamericano Donald Trump les dio a las divisas digitales a nivel legislativo. Samer Hasn, analista de mercado de XS.com, remarcó que “el mercado de las criptodivisas se beneficia de unas condiciones fundamentales favorables”. De acuerdo al experto, el presidente norteamericano podría buscar acelerar todavía más el proceso para que las criptomonedas se integren definitivamente al sistema financiero por la fuerte vinculación que integrantes de la propia famiia Trump tienen con este sector clave.

Barron Trump, un millonario silencioso: sus apuestas en cripto lo hicieron más rico que su madre

Barron Trump, el hijo menor del mandatario republicano y Melania Trump, con solo 19 años, han ganado 150 millones de dólares en gran parte por la comercialización de tokens. El joven ideó y se convirtió en accionista de World Liberty Financial, una plataforma lanzada a fines del año 2024 que permite a los usuarios dar o solicitar criptoactivos. De acuerdo a Forbes, Barron tiene casi 2300 millones de tokens congelados que, una vez liberados, valdrán más de 500 millones de dólares.

El Nuevo récord del bitcoin este mes de octubre 2025

Por su parte, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó tres proyectos de ley que modifican el marco regulatorio de las criptomonedas y que beneficiaron su cotización.

"Con muchos activos, incluyendo las acciones, el oro y bienes coleccionables como las tarjetas de Pokemón tocando alzas históricas, no es ninguna sorpresa que el bitcóin se beneficie de la narrativa de la devaluación del dólar", comentó Joshua Lim, codirector de mercados de la firma de corretaje de criptomonedas FalconX, citado por Bloomberg News.

Advierten sobre estafas con criptomonedas

Según datos de la Comisión Federal de Comercio a los que tuvo acceso la agencia AFP las criptomonedas representaron en Norteamérica el 26 % de las pérdidas por fraude denunciadas en relación con los métodos de pago en 2024. De acuerdo al FBI, las víctimas de estos engaños suelen ser personas de entre 30 y 60 años, con afición por la tecnología y deseo de invertir. El organismo federal calculó que, gracias a la operación de prevención que implementó desde enero de 2024, logró evitar perdidas por más de 400 millones de dólares.

Por su parte, en Europa la situación también es complicada: la agencia policial Europol declaró que la compra y venta de criptomonedas es el eje central de las estafas de inversión. La AMF, el organismo de control financiero francés, detectó que las principales víctimas en el país galo son personas de entre 18 y 34 años a las que se engaña a través de las redes sociales que las dirigen a plataformas de comercio fraudulentas.

