Donald Trump: “Hamas está listo para una paz duradera en Gaza”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el grupo terrorista Hamas “está listo para una paz duradera” en Gaza, tras el comunicado en el que la organización manifestó su disposición a liberar rehenes y negociar los términos de la propuesta de paz presentada por la Casa Blanca.

“Basándome en la declaración que Hamas acaba de emitir, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos sacar a los rehenes de manera segura y rápida”, expresó Trump en un mensaje publicado en Truth Social.

La afirmación llegó después de que Hamas anunciara que aceptaría algunos aspectos del plan de 20 puntos diseñado por Trump, entre ellos la liberación de rehenes a cambio de prisioneros palestinos y la transferencia del poder en Gaza a una administración de tecnócratas palestinos con respaldo árabe e islámico.

Los puntos centrales del plan

El plan de Trump establece un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes en 72 horas, el desarme de Hamas y la retirada gradual de las fuerzas israelíes. Asimismo, prevé la creación de una autoridad de transición supervisada directamente por el presidente estadounidense, con la intención de abrir el camino hacia una solución política de largo plazo.

A pesar de la apertura inicial, un alto responsable de Hamas, Mahmud Mardaui, calificó la iniciativa de “ambigua” y reclamó negociaciones adicionales con mediación internacional. El comunicado del grupo tampoco incluyó compromisos explícitos sobre el desarme o el exilio de sus combatientes, condiciones clave que Israel y Estados Unidos exigen.

Reacciones internacionales

La Casa Blanca compartió el comunicado de Hamas, en un gesto poco habitual, y la portavoz Karoline Leavitt anticipó nuevas declaraciones de Trump sobre el tema. El presidente había advertido que si no había respuesta antes del domingo, Hamas enfrentaría “todo el infierno”.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró la disposición de Hamas a liberar rehenes e instó a todas las partes a aprovechar la oportunidad para poner fin al conflicto.

Con la comunidad internacional en alerta, el plan de Trump se perfila como una hoja de ruta inédita, con apoyo de Israel y de varias potencias árabes, aunque aún quedan desafíos en torno al desarme del grupo terrorista y la futura gobernanza de Gaza.