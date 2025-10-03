Bitcóin toca los US$120.000 por primera vez desde marcar su máximo histórico

El bitcóin subió hasta los US$120.000 por primera vez desde que marcó un récord hace siete semanas, en medio de especulaciones de que el cierre del gobierno estadounidense impulsará a los inversionistas hacia activos refugio.

La criptomoneda original ha sido considerada durante mucho tiempo como “oro digital” por sus defensores, quienes consideran que cumple un papel similar al del metal precioso en tiempos de turbulencia. El oro retrocedió el jueves desde un máximo histórico.

Bitcoin es la criptomoneda que más sufre por expectativas de recortes en tasas de interés en EE.UU.

“Por primera vez en un tiempo, el tema macro parece haberse apoderado del bitcóin, que ha registrado entradas de US$1.500 millones en ETF en lo que va de la semana y parece estar tratando de alcanzar el impresionante movimiento del oro en las últimas semanas”, dijo Karim Dandashy, operador de criptomonedas en Flowdesk.

El mayor activo digital por valor de mercado subió por sexto día consecutivo y acumula un avance de alrededor de 10% desde el viernes. El bitcóin trepaba cerca de 2% a US$120.163 a las 2:37 p.m. en Nueva York. El token alcanzó un récord de US$124.514 el 14 de agosto.

Las criptomonedas más pequeñas y volátiles también subían: Solana trepaba 5,7%, Litecoin se disparaba 6,7% y Dogecoin sumaba 4,7%. Las acciones vinculadas a criptomonedas también estaban en verde. El operador Coinbase Global Inc. subía 7,8%, la firma Strategy Inc., que mantiene reservas en bitcóin, escalaba 3,5% y la minera MARA Holdings Inc. sumaba 2,1%.

David Lawant, director de investigación en FalconX, agregó que la estructura de mercado de bitcóin estaba a la espera de un “quiebre” desde hace tiempo.

“Los libros de órdenes al contado han mostrado durante meses un sesgo persistente del lado vendedor sin una ruptura decisiva en el precio, lo que señala más absorción que apatía”, dijo Lawant. “Esa es la dinámica clásica de un resorte comprimido: cuando la oferta por encima se reduce, los repuntes pueden llegar en ráfagas rápidas y en cascada. Esta podría ser la situación que vemos ahora en el mercado”.

Al sentimiento alcista se suma el desempeño histórico del bitcóin en octubre, mes al que se le ha dado el apodo de “Uptober”. El token ha subido en nueve de los últimos 10 octubres.

“Septiembre históricamente es el mes más débil del año para el bitcóin, y el cuarto trimestre es, en general, el más fuerte”, dijo Ryan Watkins, cofundador del fondo de inversión en criptomonedas Syncracy Capital. “Aunque no soy el mayor creyente en la estacionalidad, sí pienso que a menudo puede convertirse en una profecía autocumplida”.

