El mercado local sube empujado por la reforma laboral y Wall Street rebota tras el revés a Trump

Los activos argentinos reaccionan en positivo tras la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados y la confirmación del tratamiento en el Senado el próximo 27 de febrero, sumado al dato del superávit comercial de u$s1.987 millones que el Gobierno obtuvo en enero.

En tanto, en Wall Street, un reciente fallo del máximo tribunal norteamericano que invalida el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer unilateralmente los amplios deberes, anula los aranceles impuestos por Donald Trump y los mercados leen la noticia como muy positiva.

Así, se ve cómo el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,58%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,98%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,24% al alza. Entre las acciones con mayores subas aparecen Corning (+5,2%), Live Nation Entertainment (+5,3%) y CoStar (+4,5%).

En tanto, en el plano local el S&P Merval avanza este viernes un 0,7% hasta los 2.859.696 puntos básicos, en una rueda donde se destacan Sociedad Comercial del Plata (+4%); Transener (+4%) y Cresud (+2,4%).

El movimiento se dio en un contexto de mejora en la percepción de riesgo político tras la media sanción definitiva en Diputados de la reforma laboral impulsada por el oficialismo.

Ayer, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma laboral con 135 votos a favor y 115 en contra, aunque algunos capítulos fueron aprobados con 130 votos. El Gobierno logró una amplia mayoría para sancionar la reforma. La única modificación introducida fue la eliminación del Artículo 44, que contemplaba una reducción en la remuneración que perciben los trabajadores durante enfermedades o accidentes no relacionados con su trabajo. Dado este cambio, el proyecto regresa al Senado el próximo 27 de febrero para su aprobación definitiva.

Desde Max Capital se mostraron optimista con la reforma e indicaron que se ha convertido en una noticia positiva para el merado.

"Aunque el proyecto fue atenuado, con la eliminación del artículo que reducía el impuesto a las ganancias corporativas, la supresión del artículo que ponía fin a los aportes automáticos a sindicatos y un recorte menor en las contribuciones patronales, debe considerarse una noticia positiva. La reducción de la litigiosidad, uno de los principales costos asociados a la contratación formal, junto con el régimen de incentivo al empleo formal, debería contribuir a la formalización laboral. Actualmente, la tasa de informalidad supera el 40%, lo que subraya la necesidad de cambios legales orientados a fomentar el empleo formal, algo que la reforma debería efectivamente respaldar".

Wall Street con los índices en suba tras la anulación de los aranceles de Donald Trump por la Corte Suprema de EEUU

Los principales índices de Wall Street suben este viernes luego de que la Corte Suprema de EEUU anulara a gran parte de los aranceles impuestos por el presidente norteamericano, Donald Trump. La novedad ocurrió poco después de que se conociera de que la actividad económica de EEUU fuera menor a la espera en el últrimo tramo de 2025 y una inflación persistente.