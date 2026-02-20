Abel Furlán cuestionó el rumbo económico del Gobierno y aseguró que “la apertura indiscriminada de las importaciones está destruyendo todo el entramado productivo”. El secretario general de la UOM sostuvo que el problema “es político y económico”, advirtió sobre el cierre de miles de empresas y la caída del empleo registrado, y rechazó que una modificación legislativa por sí sola pueda revertir la crisis industrial. "No se puede sostener ya un salario promedio en la Argentina de 800.000 pesos cuando la canasta alimentaria es de 1.400.000" alertó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Abel Furlán es secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica en la actualidad; también fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre los años 2015 y 2019 por el Frente para la Victoria, y concejal del municipio de Zárate entre los años 2003 y 2007, también del Partido Justicialista y del Frente para la Victoria

Un entrevistado nos decía: “Es más marketing que realidad de lo que va a cambiar tanto para las empresas como para los trabajadores”, ¿cómo ve usted este nuevo tiempo que se viene?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hemos sido muy claros desde el primer momento, que esta ley por sí sola no tenía ninguna posibilidad de que se apruebe porque no había nada en los 213 artículos que beneficiara a los trabajadores, pero tampoco a las empresas.

Nos están contando un cuento que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. El único objetivo que tiene esta ley es de sometimiento y de pérdida de dignidad de los trabajadores. A mí me parece que tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. O sea, con todos los hechos que van aconteciendo en el día a día, donde en los 2 años de Milei se cerraron 23.000 empresas, se perdieron 300.000 puestos de trabajo registrados. Ya empezaron hasta las grandes empresas, con más de 80 años produciendo en Argentina, teniendo que cerrar.

“El pasado fue”: la frase de Luis Caputo tras la aprobación de la reforma laboral en Diputados

Me parece que acá el problema es político y económico. El modelo es el que no cierra. Y pretender tener como argumento que despojando a los trabajadores de los derechos vamos a resolver los problemas estructurales de la Argentina, esto no es cierto, es una gran mentira, ya no tiene sustento. Vuelvo a reiterarte, la apertura indiscriminada de las importaciones está destruyendo todo el entramado productivo. No va a haber ninguna ley que pueda garantizar empleabilidad en la Argentina porque no va a haber trabajo.

Y lo otro es que seguimos insistiendo: el gobierno sigue anclado sobre los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de la República Argentina su plan económico para contener la inflación, y aun así no la puede corregir, y esto se hace insostenible. Lo que sucedió el otro día en Santa Fe con la policía está atravesando a todos los sectores productivos del país.

No se puede sostener ya un salario promedio en la Argentina de 800.000 pesos cuando la canasta alimentaria es de 1.400.000. En el mes de diciembre la inflación fue de 2.8 y la canasta alimentaria fue de 4.1; en enero fue de 2.9 y la canasta alimentaria fue de 4.7. Eso es mayor pérdida del poder adquisitivo de manera permanente. ¿Cuánto más hay que soportar para darse cuenta de que este es un modelo económico que no resiste ninguna argumentación y ningún sentido seguirlo sosteniendo?

El agro sobre la reforma laboral: “Pedimos que sea más transparente el sistema jurídico que impera”

¿Por qué el gobierno sigue teniendo el apoyo que tiene, incluso con las elecciones de medio término en donde le fue muy bien?

Claramente la política, fundamentalmente en la oposición, está muy desordenada. No hay una contrapropuesta que le pueda generar alguna alternativa, alguna esperanza a nuestra sociedad. Y esto sí que es grave también. Pero eso no significa que esto sea bueno, que la gente lo esté aceptando. La gente, de alguna manera, está hoy empezando a tomar conciencia de la gravedad de la situación. Hay 900 familias que hace 48 horas se quedaron en la calle, más de 900 familias que se quedaron en la calle y que pasaron a ser parte del pelotón de esas 300.000 que se perdieron de manera de goteo en los últimos 2 años. ¿Qué más tiene que pasar para darnos cuenta de que esto no tiene salida?

Que esto termina con conflicto social. Este modelo de ajuste ya lo vivimos, lo supimos ver en la República Argentina en otras oportunidades. Los que peinamos cana tenemos alguna experiencia para poder darnos cuenta muy rápidamente que esto termina mal.

Entonces, que estén argumentando que una ley por sí sola va a darle la posibilidad a la gente de darle trabajo cuando está destruyendo todo el entramado productivo es de una persona ingenua, que está sometida solamente a creer que va a venir el Mesías a resolverlo, porque la realidad no la estoy contando yo, no lo estoy diciendo yo como Abel Furlán, secretario general de la UOM, como un capricho. Es la realidad que viene sucediendo todos los días. Se cerraron 23.000 empresas en Argentina en los últimos 2 años.

RM/ff