El agro sobre la reforma laboral: “Pedimos que sea más transparente el sistema jurídico que impera”

En el marco del debate por la modernización laboral, este medio se comunicó con el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Colombatto, quien expuso la postura del sector agropecuario y defendió las modificaciones impulsadas para el trabajo rural.

José Colombatto explicó que las entidades ruralistas comparten una visión común sobre la necesidad de actualizar el régimen vigente: “Lo que pedimos es que, esto hace tiempo que la ley está vigente y lo que vemos es que hay menos registración de trabajadores en el sector rural”.

Cuáles son los sectores del agro que se podrían beneficiar de la reforma laboral

Asimismo, puso el foco en las economías regionales y en las actividades estacionales: “Sobre todo para las economías regionales o para esas actividades más intensivas en un momento determinado del año, llámese cosecha de arándanos o seticultura”.

Colombatto también aclaró que no buscan eliminar derechos laborales: “Nosotros no queremos quitarle ningún derecho o conquista que tiene el trabajador”. Pero reclamó mayor claridad normativa: “Lo único que pedimos es que sea más transparente el sistema hoy jurídico que impera”.

Los costos de contratar un empleado en el campo

Según detalló, uno de los principales problemas es la litigiosidad: “Con la cantidad de bobandanadas de juicios que hay, responsabilizándolo al productor, eso genera un problema en el costo productivo”. Y agregó: “El productor no es que no quiera contratar, se busca sobrevivir porque nunca se sabe en qué termina ese conflicto”.

Para el entrevistado, la reforma generaría un círculo virtuoso: “Eso va a ser un círculo virtuoso, sobre todo para el trabajador, porque va a ser registrado y al registrarse le genera beneficios de tener una jubilación, de tener una obra social”.

“Nosotros lo que pedimos es como hace cualquier actividad que se arregla el empleador con el representante de los empleados”, afirmó. Sobre la misma línea, precisó: “Que ese acuerdo lo homologue el Estado y lo haga cumplir. Es lo único que pedimos, no pedimos otra cosa”.