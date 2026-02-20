Leve alivio en el agro por las lluvias, pero “con una severidad que ha dejado no solamente daños materiales”

El consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, analizó para Canal E que las recientes lluvias en la zona núcleo y el centro del país trajeron alivio para los cultivos, pero también dejaron fuertes daños por granizo y ráfagas de viento.

Germán Iturriza explicó que el fenómeno fue una “supercelda” que avanzó desde el centro oeste cordobés hacia Santa Fe y Entre Ríos: “Tuvimos una especie de supercelda, que se suele decir. Es un desarrollo de nubosidad más grande y más potente de lo habitual”.

La severidad de las lluvias en las distintas zonas

El impacto fue desigual pero, en algunos casos, extremadamente violento. “A partir de lo que fue el centro oeste de Córdoba, Santa Fe, centro sur en particular, una violencia y una severidad importantísima que ha dejado no solamente daños materiales”, planteó. Sobre los cultivos, detalló: “Ayer me pasaban videos de una soja prácticamente detonada, destrozada, sin ningún tipo de posibilidad de recuperación por la época del año”.

Iturriza resaltó que las precipitaciones alcanzaron registros significativos: “Dejó acumulados importantes en algunos puntos, 100, 200 milímetros, que obviamente es un renacer para lo que el cultivo necesitaba”. Sin embargo, el alivio llegó acompañado de problemas: “Vino acompañado por estos problemas, granizos, ráfagas de viento, que han complicado muchísimo algunas zonas en particular”.

Se registró actividad eléctrica

En Corrientes y el NOA también se registraron episodios severos. “La característica principal fue el contenido de la carga eléctrica. He tenido testimonios de gente en ciudad, en pueblos, que le ha caído rayo directamente en el patio de su casa”, sostuvo.

A pesar de la intensidad, el entrevistado relativizó los problemas estructurales por anegamiento: “El suelo estaba muy seco y lo que hace es que si te caen 100, 150 milímetros, en dos o tres días realmente lo manejás”. Y agregó: “Pero estaba tan seco que si esto hacía en 150 y en algunos puntos, en dos o tres días ya te trabaja esos 100, 150 milímetros”.

El diagnóstico general es mixto. “En el panorama general tengo al centro de Argentina bien. Al sur de la provincia de Buenos Aires complicado. El sureste en particular”, comentó.