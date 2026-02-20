Daniel Sticco: “Hay sectores que se quedaron en el tiempo atrasados"

El economista, Daniel Sticco, habló con Canal E y analizó, en medio del debate por la reforma laboral y el cierre de la planta de Fate, el impacto de la apertura comercial, la competitividad industrial y el rol del Estado en el sostenimiento del empleo.

Sobre la situación de Fate, Daniel Sticco planteó que, “la empresa insiste en que así como está no es viable”. Y explicó que los trabajadores afectados “de la noche a la mañana se encontraron que cesa la actividad”.

El impacto de las importaciones sobre la industria nacional

Al evaluar el argumento de la “importación indiscriminada”, relativizó su peso macroeconómico: “El 15% del total importado sobre lo que consumimos los argentinos no es el fin de la industria nacional y mucho menos”.

Sin embargo, Sticco reconoció problemas estructurales en algunos sectores: “Hay sectores que se quedaron en el tiempo atrasados, sin mucha actualización tecnológica, sin grandes inversiones y que se acostumbraron a trabajar con mucha capacidad ociosa”. En el caso puntual de Fate, sostuvo: “Es una empresa que tiene la capacidad de producir 100 y estaba produciendo 30, o sea, 70% de capacidad ociosa. Eso no es viable”.

Asimismo, marcó un límite respecto del rol del Estado: “El hecho de que una empresa tenga una contribución social no es sinónimo, como algunos legisladores quisieron transmitir, que tiene una función social de mantener la fuerza de trabajo aún perdiendo plata”.

El rol del Estado con el desempleo

El entrevistado también cuestionó la alternativa de estatización: “Si la empresa fracasa que la absorba el Estado y que 47 millones de argentinos le paguen el sueldo a 920 trabajadores. Cuando uno dice ¿por qué?”. Luego, manifestó que el fenómeno responde a dinámicas propias del mercado: “Hay empresas que nacen y hay empresas que mueren”.

Respecto a la competencia internacional, diferenció apertura de competencia desleal: “Una cosa es la apertura comercial, la competencia con lo importado, que haya más oferta para que el consumidor tenga mejores opciones de precio y calidad. Y otra cosa es que un producto que en un mercado interno no debiera ingresar al mercado argentino después de haber recorrido 20.000 kilómetros a un precio que puede estar en 50 o 60 dólares”.