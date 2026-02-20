Perfil
Finde XXL

Desde CAME afirman que, “este fue el mejor carnaval en cuanto a movilización turística de los últimos 10 años”

Según indicó el secretario de turismo de CAME, Gregorio Werchow, “se han movilizado un poco más de tres millones de personas”.

Carnaval
Gregorio Werchow: “Este fue el mejor carnaval en cuanto a movilización turística de los últimos diez años” | Agencia NA

El secretario de turismo de CAME, Gregorio Werchow, conversó con Canal E y se refirió a los resultados del último fin de semana largo de carnaval y confirmó cifras históricas para el sector turístico argentino.

“Se han movilizado un poco más de tres millones de personas”, afirmó Gregorio Werchow, y destacó que, “lo más importante es que aumentó también el promedio de pernoctación, que hemos llegado a tres noches”. En términos de consumo, precisó: “Con un nivel de gasto por día por persona de promedio nacional $111.000”.

Las variaciones del gasto en los distintos puntos del país

Asimismo, aclaró que se trata de un promedio, ya que “el gasto en la Patagonia es muy superior y el gasto en el norte argentino es menor”. Sin embargo, el impacto agregado fue contundente: “Esto nos muestra un impacto económico en las economías regionales y fundamentalmente en el interior del interior de un billón de pesos”.

Al comparar con el carnaval anterior, Werchow explicó que, “si lo comparamos con el año anterior y le agregamos el factor correctivo de la inflación, nos dio más o menos un 6% menos que el año anterior en valores constantes”.

Balance de lo que dejó el carnaval

Sin embargo, el aumento en cantidad de viajeros y estadías compensó esa baja: “Al aumentar la cantidad de turistas y al aumentar el promedio de pernoctación, esto nos dio un impacto económico superior al año anterior del 7%”. De hecho, aseguró que, “consideramos que este fue el mejor carnaval en cuanto a movilización turística de los últimos diez años”.

Sobre el nuevo patrón de consumo turístico, el entrevistado remarcó que, “cambió el formato de vacacionar de la gente”. Y detalló: “Hace años atrás se salía en enero, en febrero y después todo el año ya era difícil la salida, mientras que ahora se sale varias veces al año por períodos cortos”.

A su vez, identificó dos variables determinantes en esta nueva modalidad: “Uno, el factor climático”. En ese sentido explicó que, “si el tiempo es bueno nos largamos, si el tiempo no es bueno nos quedamos”.

