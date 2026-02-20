Desde CAME afirman que, “este fue el mejor carnaval en cuanto a movilización turística de los últimos 10 años”

El secretario de turismo de CAME, Gregorio Werchow, conversó con Canal E y se refirió a los resultados del último fin de semana largo de carnaval y confirmó cifras históricas para el sector turístico argentino.

“Se han movilizado un poco más de tres millones de personas”, afirmó Gregorio Werchow, y destacó que, “lo más importante es que aumentó también el promedio de pernoctación, que hemos llegado a tres noches”. En términos de consumo, precisó: “Con un nivel de gasto por día por persona de promedio nacional $111.000”.

Las variaciones del gasto en los distintos puntos del país

Asimismo, aclaró que se trata de un promedio, ya que “el gasto en la Patagonia es muy superior y el gasto en el norte argentino es menor”. Sin embargo, el impacto agregado fue contundente: “Esto nos muestra un impacto económico en las economías regionales y fundamentalmente en el interior del interior de un billón de pesos”.

Al comparar con el carnaval anterior, Werchow explicó que, “si lo comparamos con el año anterior y le agregamos el factor correctivo de la inflación, nos dio más o menos un 6% menos que el año anterior en valores constantes”.

Balance de lo que dejó el carnaval

Sin embargo, el aumento en cantidad de viajeros y estadías compensó esa baja: “Al aumentar la cantidad de turistas y al aumentar el promedio de pernoctación, esto nos dio un impacto económico superior al año anterior del 7%”. De hecho, aseguró que, “consideramos que este fue el mejor carnaval en cuanto a movilización turística de los últimos diez años”.

Sobre el nuevo patrón de consumo turístico, el entrevistado remarcó que, “cambió el formato de vacacionar de la gente”. Y detalló: “Hace años atrás se salía en enero, en febrero y después todo el año ya era difícil la salida, mientras que ahora se sale varias veces al año por períodos cortos”.

A su vez, identificó dos variables determinantes en esta nueva modalidad: “Uno, el factor climático”. En ese sentido explicó que, “si el tiempo es bueno nos largamos, si el tiempo no es bueno nos quedamos”.