Sector minero: “Hay RIGIs aprobados entre litio y cobre por más de 7.000 millones de dólares”

El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, pasó por Canal E y se refirió a que la minería argentina recibió un fuerte impulso tras el anuncio de la empresa canadiense Landing Mining sobre una inversión de 18.000 millones de dólares en el proyecto de cobre Vicuña, en San Juan.

“Es una información bien, bien importante. Es el RIGI más importante en términos de inversión de los que se presentaron hasta ahora”, afirmó Roberto Cacciola. El proyecto Vicuña es un joint venture entre Lundin y BHP e integra dos desarrollos: “Dos proyectos en la provincia de San Juan. Uno es José María y el otro es Filo del Sol”.

Las expectativas de desembolso con respecto al RIGI

Asimismo, explicó que la iniciativa se encuadra dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y tendrá un fuerte desembolso inicial: “Esto significa que van a tener que hacer un bolso fuerte ya en los dos primeros años”. Además, destacó el cronograma productivo previsto: “Apuntan a tener esos dos proyectos al final del año 32 o 33 en producción ambos empezando por José María”.

Para Cacciola, el impacto será significativo: “Va a posibilitar la generación de mucho empleo, de muchos proveedores trabajando en forma indirecta y sobre todo en la etapa de construcción una presencia de personal ocupado muy significativo”.

Cuál es el monto pendiente de aprobación

Sobre la prórroga del RIGI, señaló: “La prórroga era algo que era esperable porque todavía hay proyectos que no han terminado de preparar sus presentaciones”. En ese marco, precisó el volumen de inversiones en juego: “Hay RIGIs aprobados entre litio y cobre por más de 7.000 millones de dólares y pendientes de aprobación por más de 30.000”.

El entrevistado remarcó la relevancia global del cobre en el contexto de transición energética: “El cobre por lo menos hasta ahora es el único mineral que es insustituible”. Además, advirtió sobre un déficit estructural: “Hay un déficit de oferta de cobre creciente que para el año 2035 se estima que puede llegar a significar el 25 o 30% de la demanda o quizá más”.

En ese escenario, Argentina tiene una oportunidad histórica: “Argentina es el único país que tiene seis proyectos de clase mundial vírgenes”. Y agregó: “Argentina puede llegar a ubicarse para después del 2030 como el cuarto o quinto productor mundial de cobre, partiendo de que hoy no producimos prácticamente nada”.