"Tiene que dar explicaciones": Agustín Rossi cruzó a Schiaretti por su ausencia en la sesión de la reforma laboral

La aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Modernización Laboral dejó una estela de cruces internos en el peronismo. El oficialismo logró la media sanción del proyecto que llegó con aprobación del Senado, aunque con una modificación: la eliminación del artículo 44, referido a las licencias médicas, que obliga a que el texto regrese a la Cámara alta para su sanción definitiva.

En ese contexto, la ausencia del exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti -flamante diputado nacional- concentró parte de la atención política. La ausencia más resonante fue la del exmandatario provincial, quien había asumido su banca la semana pasada tras un período de reposo médico derivado de una intervención quirúrgica.

Reforma laboral aprobada: Cómo votaron los diputados cordobeses, con ausencias claves y críticas cruzadas por el FAL

Desde su entorno señalaron que la inasistencia se debió a problemas de traslado hacia Buenos Aires en el marco del paro general, que afectó de manera casi total los servicios aéreos. Tampoco participaron de la sesión Ignacio García Aresca ni Alejandra Torres. Con sólo tres de sus seis miembros presentes -Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo y Brügge- el cordobesismo dejó una señal ambigua en una discusión central para el gobierno nacional.

Agustín Rossi, diputado y exjefe de Gabinete de la Nación y ex ministro de Defensa de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, no esquivó la polémica. En diálogo con el programa Punto y Aparte, de Punto a Punto Radio 90.7, el dirigente peronista fue directo al evaluar la figura del exgobernador: "Schiaretti ya sabe el lugar donde se ubica. Cuando tuvo que elegir entre Massa y Milei no eligió. Si le da lo mismo Massa que Milei, ya es una señal de en qué lugar está parado desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico, independientemente de seguir llamándose peronista."

Para Rossi, la cuestión no se agota en una lectura interna del partido, sino que interpela directamente a quienes votaron al cordobesismo. "El problema lo tenés fundamentalmente con tus propios representados, con tu propia base de representación. Debe haber sindicatos y gremios que adhieren al PJ cordobés y al liderazgo de Schiaretti y Llaryora. A ellos es a quienes tienen que darles explicaciones, porque votaron en sentido contrario", sostuvo.

Diputado cordobés que votó contra la reforma laboral: "No es una ley que venga a dar solución ni a los empleadores ni a los trabajadores"

El exfuncionario también amplió su crítica hacia otros diputados peronistas que, provenientes de provincias como Tucumán, Salta y Misiones, acompañaron al oficialismo con su voto o con su presencia para dar quórum. En el momento de la votación en general, La Libertad Avanza contó con apoyos del PRO, la UCR y los oficialismos de Tucumán, San Juan, Neuquén, Córdoba, Misiones y Salta.

Rossi diferenció el caso cordobés del resto: "El peronismo cordobés hace tiempo que está escindido del peronismo nacional y no participa de los procesos electorales bajo la misma sigla. El tema de las otras tres provincias es distinto: sus diputados ingresaron por Unión por la Patria o por Fuerza Patria y, al votar junto al oficialismo, dejan sin representación parlamentaria a los ciudadanos de sus provincias que confiaron en esa propuesta."

Con todo, el exjefe de Gabinete admitió cierta comprensión por los condicionamientos que enfrentan los gobernadores de provincias chicas, pero marcó un límite preciso: "Cuando se trata de los trabajadores, cuando se trata de no votar una ley que perjudica fundamentalmente a los trabajadores que son la base fundacional del peronismo, acá pasaron un límite."

El proyecto regresa ahora al Senado, donde el oficialismo apunta a obtener la aprobación definitiva el 27 de febrero, con el objetivo de que el presidente Javier Milei pueda celebrar la victoria legislativa en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo.