"No van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen", fuerte cruce entre López y Bullrich

Durante el plenario de comisiones del Senado que trató el proyecto de Reforma Laboral aprobado horas atrás en la Cámara de Diputados, la senadora riojana Florencia López protagonizó un duro ida y vuelta con la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

Todo se dio en la reunión de este viernes presidida justamente por Bullrich, como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Luego de numerosas críticas de la legisladora peronista a la Reforma Laboral, se dio entre ambas este fuerte cruce:

FL: El pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes. No van a alcanzar, presidenta

PB: Epa, golpista, golpista. Pará eh

FL: Y espero que usted esté ahí para poner la cara, presidenta. No estoy inventando nada nuevo. Es la historia real de la Argentina

PB: No, un golpe nuevo

FL: Es la historia real de la Argentina

PB: Pare ahí

FL: Es la historia real

PB: Sí, la historia de los golpes

FL: ¿O le duele señora presidenta?

PB: No, me duele que sean golpistas

FL: Usted ha sido parte de estos gobiernos que se han escapado en helicóptero dejando a la Argentina en ruinas. Le duele. Pero eso va a suceder y espero que cada uno de nosotros estemos a la altura de las circunstancias

En busca de la sanción definitiva de la Reforma Laboral

La Libertad Avanza (LLA) apretará el acelerador en el Senado y hoy emitirá dictamen de la reforma laboral, con el fin de convertir en ley esa iniciativa clave del Gobierno de Javier Milei.

La jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, decidió junto a su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche, convocó para las 10:00 a fin de firmar el despacho con el cambio introducido por Diputados sobre las licencias por enfermedad y accidentes de trabajo.

La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, afirmó que desde el oficialismo están “cambiando” la historia y que aseguró que van “a fondo”, según expresó en su cuenta oficial de X.

“Estamos cambiando la historia. Y vamos a fondo. Prepárense… El 1 de marzo, en la apertura de sesiones del Presidente @JMilei, el Congreso más reformista de la historia le habrá dado 3 leyes importantísimas: la modernización laboral, el Régimen Penal Juvenil y el Acuerdo Mercosur-Unión Europea”, escribió Bullrich.

Para Bullrich, “senadores y diputados, con acuerdos y decisión”, lograron “en pocos meses cambiar el rumbo de la historia y de la decadencia kirchnerista para ir hacia un país de más inversión, trabajo, seguridad y justicia”.

“Imaginen lo que se viene este año”, sentenció la ex ministra de Seguridad que este viernes será protagonista en el Senado, donde buscará dictaminar el proyecto de reforma laboral que se aprobó anoche en Diputados.

La intención del oficialismo es dar sanción definitiva a la reforma laboral y a la ley del Régimen Penal Juvenil el viernes 27, dos días antes de que concurra el presidente Javier Milei, a inaugurar el domingo 1° de marzo el período de sesiones ordinarias.