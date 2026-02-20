La Libertad Avanza acelera en el Senado y busca que el dictamen de la reforma laboral sea emitido hoy

La Libertad Avanza (LLA) apretará el acelerador en el Senado y hoy emitirá dictamen de la reforma laboral, con el fin de convertir en ley esa iniciativa clave del Gobierno de Javier Milei.

La jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, decidió junto a su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche, convocó para las 10:00 a fin de firmar el despacho con el cambio introducido por Diputados sobre las licencias por enfermedad y accidentes de trabajo.

La intención del oficialismo es dar sanción definitiva a la reforma laboral y a la ley del Régimen Penal Juvenil el viernes 27, dos días antes de que concurra el presidente Javier Milei, a inaugurar el domingo 1° de marzo el período de sesiones ordinarias.

El oficialismo blindó el FAL y el resto de los artículos: la lista de puntos clave

El proyecto que busca sancionar el Gobierno de Milei introduce fuertes cambios en el sistema de convenios colectivos de trabajo, en la Ley de Asociaciones Sindicales, limita el derecho de huelga en los servicios públicos, crea el Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos, reduce las indemnizaciones, y establece un banco de horas para no pagar horas extras.

El Senado aprobó el proyecto durante la madrugada del jueves 12 de febrero por 42 votos a 30, con el respaldo de los sufragios oficialistas y de bloques dialoguistas.

Quiénes ayudaron al Gobierno y quiénes se opusieron

El proyecto de reforma laboral consiguió en la Cámara de Diputados 135 votos a favor y 115 rechazos en la votación en general, lo que permite desmenuzar qué sectores políticos ayudaron al Gobierno y quiénes se opusieron.

La iniciativa fue aprobada con el voto favorable de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID, y PRO), Innovación Fedeeral, Producción y Trabajo, Independencia, un sector minoritario de Provincias Unidas, el MID y algunos diputados sueltos monobloquistas.

En cambio votaron en contra la totalidad de los diputados de Unión por la Patria, la gran mayoría de los diputados de Provincias Unidas, los cuatro integrantes del Frente de Izquierda, los tres miembros de Elijo Catamarca (que habían dado quórum) y los monobloques de Marcela Pagano, la cordobesa Natalia de la Sota y el puntano peronista Jorge Fernández.

Más allá de este mapeo general, hubo casos llamativos que merecen posar la lupa, principalmente en el bloque de Provincias Unidas, que se dividió en el voto.

Seis integrantes de esta variopinta bancada prestaron colaboración al Gobierno, empezando por la jefa del bloque, la sasntafesina ex PRO Gisela Scaglia.

También se desmarcaron de la postura mayoritaria otros ex PRO como el rionegrino Sergio Capozzi y el santafesino José Nuñez, además del radical jujeño Jorge “Colo” Rizzotti, los cordobeses peronistas Carlos Gutiérrez y Carolina Basualdo.

Párrafo aparte merece la columna de los ausentes a la hora de votar, que es un recurso habitual que suele utilizarse para ayudar al sector que va ganando la votación, sin comprometerse de lleno.

Es el caso de los cordobeses Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres de Provincias Unidas (los otros dos representantes de esa provincia votaron en contra), como también el tucumano Javier Noguera de Independencia, quien en la previa había recibido presiones.

De Unión por la Patria estuvieron ausentes el riojano Sergio Casas y el fueguino Paulo Tita.