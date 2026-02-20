“El pasado fue”: la frase de Luis Caputo tras la aprobación de la ley laboral en Diputados

El ministro de Economía Luis Caputo defendió la nueva ley laboral aprobada en las últimas horas tras una sesión maratónica en la cámara baja y sostuvo que forma parte de un paquete de transformaciones “de raíz” que buscan consolidar equilibrio fiscal, desregulación y reducción de impuestos. Apuntó contra el “populismo” y aseguró que “el pasado fue”.

Caputo proyecta USD 15.000 M por inocencia fiscal para pagar deuda

Tras la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó la iniciativa con un mensaje político de alto voltaje en el que la vinculó al programa económico integral del Gobierno de Javier Milei.

“Todo lo que está haciendo este gobierno son cambios de raíz. Estructurales. De impacto y de largo plazo”, afirmó el funcionario, al enumerar los ejes que —según su visión— consolidan un nuevo marco institucional y económico para la Argentina.

Reforma laboral y programa económico: el mensaje de Caputo

En su declaración pública, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que los argentinos “de bien” ya identifican con claridad cuáles son los principios que deben regir la economía. Entre ellos destacó:

No tener déficit fiscal. No emitir sin respaldo. No permitir “gerentes de la pobreza”. Desregular la economía. Bajar impuestos. Tener una ley laboral “seria”. No perseguir a la gente bajo la presunción de culpabilidad. Rechazar el populismo y las prebendas.

En ese marco, Caputo vinculó la aprobación de la reforma laboral con un proceso de transformación institucional más amplio, que incluye equilibrio fiscal, disciplina monetaria y desregulación.

“El pasado fue”: crítica al kirchnerismo

El ministro también cargó contra el kirchnerismo, al que definió como “comunismo kirchnerista”, y sostuvo que la mayoría de la sociedad no volverá a respaldar ese modelo.

Luis Caputo se reunió con la UIA luego de la polémica con Techint

“Por todo esto es que el pueblo, en su mayoría, jamás va a votar de vuelta el regreso del comunismo kirchnerista. El pasado fue. Tenemos un futuro como país increíble por delante”, expresó.

En tono enfático, concluyó que el país atraviesa un punto de inflexión: “Hay momentos en la historia en que la historia cambia. Finalmente, lo estamos viviendo”.

Reforma laboral: impacto y debate

La reforma aprobada en Diputados apunta a modificar el régimen de contratación, reducir litigiosidad laboral y flexibilizar determinadas condiciones para promover el empleo formal, en línea con el programa de desregulación impulsado por el Ejecutivo.

Mientras el oficialismo sostiene que la nueva ley generará incentivos para la contratación y reducirá el costo laboral no salarial, sectores sindicales y parte de la oposición advierten sobre una posible pérdida de derechos y mayor precarización.

Con la aprobación en la Cámara baja, la iniciativa avanza en el Congreso en medio de un escenario político atravesado por tensiones sindicales y debates sobre el modelo de desarrollo económico que propone la actual administración.