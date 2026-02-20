Reforma laboral: el momento en que casi se cae la sesión en la Cámara de Diputados

La sesión especial convocada para debatir la reforma laboral en la Cámara de Diputados transcurrió entre discursos filosos y movimientos calculados. Sin embargo, el episodio más áspero se produjo avanzada la noche de este jueves, cuando el bloque peronista intentó que el proyecto regresara a comisión en un tramo cercano a los cierres y sin la presencia completa del oficialismo en el recinto.

El incidente se desencadenó mientras intervenían los legisladores de Unión por la Patria (UxP), durante el tiempo asignado al bloque de La Libertad Avanza. En ese contexto, el diputado peronista rionegrino Marcelo Mango formuló una moción de orden para que la iniciativa de reforma laboral volviera a las comisiones.

El reglamento interno establece que toda moción de orden requiere quórum para su votación y en ese momento, el recinto estaba casi vacío. Luis Petri, a cargo de la presidencia del debate en su condición de vicepresidente de la Cámara, activó un llamado de urgencia a los legisladores de La Libertad Avanza (LLA). Martín Menem, presidente de la Cámara, debió regresar al estrado de inmediato.

Mientras Menem intentaba reencauzar la sesión, la diputada kirchnerista Julia Estrada increpó al titular del cuerpo. "No hay quórum señor Presidente, tiene que levantar la sesión. Así funciona el reglamento", reclamó.

En paralelo, el peronismo exigía a los gritos que se diera por finalizado el debate. Desde el oficialismo tomó la palabra Silvana Giudici, quien intervino de manera lenta y pausada y permitió que legisladores de su bancada regresaran al recinto para ocupar sus escaños y recomponer el número reglamentario.

"Le pido a los diputados que están siendo apretados, intimidados, que no se dejen apretar por estas payasadas", expresó la diputada, quien solicitó continuar con la sesión y que "en el momento que procesa se dé lugar a la moción" impulsada por el peronismo.

Con el retorno de los diputados oficialistas y sus aliados, Menem sometió a votación la moción presentada por el legislador rionegrino. El presidente de la Cámara realizó la votación a mano alzada y confirmó el rechazo de la propuesta de UxP.

"Saben los diputados, que están acá en el recinto, que muchas veces los he esperado", manifestó Menem antes de dar continuidad al tratamiento del proyecto.

Giudici intervino nuevamente para plantear otra moción de orden. "Ya que somos todos vivos y patoteros y nos queremos llevar las instituciones puestas, tengo una nueva moción de orden para que en media hora procedamos a votar en general", sostuvo.

La bancada peronista reaccionó de inmediato. Varios legisladores rodearon a Menem y le reclamaron que declarara caída la sesión. Paula Penacca intercambiaba gritos con Juliana Santillán, quien le repetía "andá sentarte". Mientras tanto, la diputada kirchnerista Florencia Carignano aprovechó para desconectar los micrófonos de algunos pares de LLA. En ese clima, Lilia Lemoine registraba la escena con su celular.

En medio de la confusión, Menem dialogó con los jefes del peronismo para que vuelvan a sus bancas. Cuando la situación se estabilizó, el oficialismo avanzó con una definición interna respecto de la estrategia parlamentaria: tras un entendimiento con los presidentes de los distintos bloques, Giudici retiró la moción a pedido de Menem.

Al retomarse el tratamiento de la reforma laboral, Estrada anunció su intención de presentar una denuncia judicial por presuntas irregularidades registradas durante la sesión. Esa intervención generó la reacción de Cristian Ritondo, quien se puso de pie y cuestionó a Giudici por haber dado de baja la moción que proponía adelantar la votación. Finalmente, la sesión continuó su curso.

