La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, ha decido anular este viernes los amplios aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, en una derrota significativa para el eje central de su agenda económica. El fallo, de más de 150 páginas, amenaza al Gobierno estadounidense con tener que devolver decenas de miles de millones de dólares por gravámenes cobrados aparentemente de forma irregular.

La decisión del máximo tribunal representa un revés clave para la Casa Blanca, que había utilizado esa herramienta legal como sustento para imponer gravámenes masivos a productos importados.

Estos aranceles se habían aplicado bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por sus siglas en ingles), sancionada en 1977 y concebida para situaciones extraordinarias vinculadas a la seguridad nacional, pero fue empleada por la administración Trump como parte central de su política comercial.

La decisión solo afecta a los aranceles recíprocos

Según la Agencia de noticias AFP, el máximo tribunal decidió por seis votos contra tres que la IEEPA "no autoriza al presidente a imponer aranceles".

La decisión del Tribunal Supremo no afecta a todos los gravámenes comerciales impuestos por la Administración Trump, sino que solo afecta a los llamados aranceles recíprocos, la mayoría, dirigidos a los socios comerciales, y otros destinados a China, Canadá y México. Así, se mantendrán los aranceles aplicados a sectores específicos como automóviles, acero o aluminio.

Trump comenzó a utilizar los aranceles durante su primer mandato (2017-2021) como una palanca de presión y negociación, pero al volver al poder en enero de 2025 anunció inmediatamente que iba a utilizar la IEEPA para imponer nuevos gravámenes a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos.

Así, los aranceles cuestionados surgieron en abril de 2025, cuando Trump declaró una emergencia nacional por los déficits comerciales del país e impuso gravámenes recíprocos a la mayoría de sus socios comerciales. Previamente, el mandatario ya había aplicado aranceles a Canadá, China y México bajo el argumento de combatir el narcotráfico y la inmigración.

"Si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles" mediante la IEEPA, "lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios", explica el alto tribunal en declaraciones tomadas por AFP.

La IEEPA fue aprobada hace casi medio siglo por el entonces presidente Jimmy Carter para limitar el poder presidencial en materia de economía exterior después de los intentos de Richard Nixon de sobrepasar dichos límites.

