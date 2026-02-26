Alfabetización: sube la inversión, pero faltan evaluaciones y datos clave sobre el impacto del plan nacional

La alfabetización volvió a ocupar un lugar central en la política educativa nacional durante los últimos dos años del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, la falta de evaluaciones sistemáticas en los primeros años de la primaria limita la posibilidad de medir con precisión el impacto de las medidas adoptadas. Esa es una de las principales conclusiones de un informe elaborado por Argentinos por la Educación, que analizó los avances y desafíos del Plan Nacional de Alfabetización desde su puesta en marcha.

El documento, al que pudo acceder PERFIL, destaca que, si bien entre 2024 y 2025 el Gobierno incrementó significativamente los recursos destinados a esta área, aún persisten vacíos en la generación de evidencia sobre los aprendizajes. En particular, señala que no se realizaron nuevas evaluaciones nacionales en tercer grado o niveles inferiores, una instancia considerada clave para medir la adquisición de la lectura y la escritura en la etapa formativa inicial.

El aumento presupuestario aparece como uno de los datos más relevantes del período. Según el informe, la inversión nacional destinada a alfabetización pasó del 2,4% al 6,4% del total del presupuesto educativo entre 2024 y 2025, en lo que representa un cambio de prioridades dentro de la política pública del área. Esta suba estuvo acompañada por la distribución de 19,6 millones de libros en todo el país durante el último año, aunque el relevamiento advierte que en muchos casos el material llegó con demoras a las escuelas.

En paralelo, el rol de las provincias aparece como un factor determinante para sostener las políticas de alfabetización. Doce jurisdicciones complementaron con recursos propios la entrega de materiales, en un esquema que refleja la descentralización del sistema educativo argentino y las diferencias en la capacidad de implementación entre distritos.

Sin embargo, el informe también pone el foco en las debilidades del sistema de evaluación. Solo 11 de las 24 jurisdicciones realizaron pruebas propias para medir los niveles de alfabetización, y apenas cinco informaron haber utilizado esos resultados para orientar decisiones pedagógicas. Para los especialistas que estuvieron a cargo de este trabajo, este dato refleja una brecha entre la generación de información y su utilización efectiva para mejorar los aprendizajes.

El relevamiento se conoce en un contexto en el que la alfabetización se consolidó como uno de los ejes discursivos de la política educativa nacional, luego de años de advertencias sobre el deterioro en los niveles de comprensión lectora. Javier Milei asumió el compromiso en plena campaña y en el inicio de su gestión con Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano que tiene a su cargo la secretaria de Educación. En este marco, la implementación de la Prueba Aprender Alfabetización en 2024 permitió obtener una primera radiografía del problema, pero la ausencia de nuevas mediciones periódicas plantea interrogantes sobre la evolución reciente del sistema.

En ese escenario, el principal desafío que identifica el informe no está únicamente en la asignación de recursos, sino en la capacidad del Estado —en sus distintos niveles— para construir un sistema de monitoreo que permita medir avances, detectar retrocesos y ajustar las políticas en función de evidencia concreta. Porque, advierten, sin evaluaciones consistentes, la alfabetización corre el riesgo de consolidarse como una prioridad en el discurso, pero sin herramientas suficientes para verificar su impacto real en las aulas.