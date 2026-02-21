Cristina Zanotti: “existen métodos para potenciar la inteligencia de los alumnos”

En tiempos donde el sistema educativo global se enfrenta a diagnósticos alarmantes y a la urgencia de adaptarse a la era de la Inteligencia Artificial, María Cristina Zanotti -magíster en investigación educativa y experta certificada en desarrollo de la inteligencia en Israel- plantea que es posible combatir el fracaso escolar.

En base a la evidencia científica y al trabajo de campo en la escuela primaria estatal Dr. Jerónimo del Barco de Villa Parque Siquiman, Zanotti plantea que la escuela se puede transformar en un laboratorio de pensamiento crítico que permita desarrollar el potencial del alumnado a través de la “mediación docente”.

En su libro “Fracaso escolar cero. Cómo convertir la información en conocimiento”, la autora propone una revolución en el aula a través de un método probado siguiendo la teoría de la modificabilidad cognitiva, en la que toda persona es capaz de desplegar al máximo su inteligencia más allá del contexto y las condiciones en las que viva. En su obra da pautas concretas, aplicadas en distintas partes del mundo -y en Córdoba también-, sobre cómo lograrlo. Explica que las preguntas son hoy más importantes que las respuestas de Chat GPT, y que no es una utopía plantear el “fracaso escolar cero”.

-¿Podemos aspirar a un "fracaso escolar cero" en el sistema educativo actual?

-Sí, absolutamente. Las experiencias pedagógicas en aulas que se animaron a imaginar mundos nuevos son la prueba de que otro modelo educativo es posible. En la escuela Jerónimo del Barco, en Villa Parque Siquiman, se desarrollan experiencias en aulas como espacios de creación y oportunidad.

-En su libro menciona la figura del "maestro mediador". ¿En qué se diferencia de un docente tradicional?

-El maestro mediador es el docente preguntón, con la intención activa de enseñar para que el estudiante transforme la información en conocimiento por sí mismo. Este proceso hoy es fundamental. El docente mediador funciona como un puente que resuelve conflictos cognitivos que surgen entre el alumno y el contenido. Además de desarrollar las capacidades personales de sus estudiantes, es un docente reflexivo, crítico y sobre todo flexible que enseña a pensar, adopta una actitud activa y comprometida, con experiencias y situaciones que el alumno recibe de su entorno. El docente tradicional, en cambio, transmite contenidos.

Cómo alojarse en un hotel del 1800 y tener la mejor experiencia en Salta

-Su investigación se basa en la experiencia de la escuela Jerónimo del Barco, ¿cómo se trabaja allí y con qué resultados?

-Se trabaja con la idea de innovación pedagógica probada científicamente en Israel y adaptada a la realidad local. Trabajamos primeramente con la capacitación situada a través de la interacción pedagógica guiada, donde el maestro se va convirtiendo en un formador de personas capaces de resolver problemas y en un facilitador del proceso de aprendizaje. En otras palabras, guía a los alumnos para que “aprendan a aprender”. El cambio comenzó en 2006, con la intención de demostrar que se lograba la calidad educativa a través de la “modificabilidad cognitiva”, según la Teoría de la Experiencia de Aprendizaje Mediado, del israelí Reuven Feuerstein. Años después, con esta experiencia de campo, realicé mi investigación para la tesis de Maestría en Investigación Educativa de la Universidad Católica. Aún con el trabajo finalizado, continúo colaborando como voluntaria profesional en la institución.

-¿Qué resultados obtuvieron al seguir este método?

-La escuela cambió su modo de trabajar, de planificar y de pensar. Abrió las puertas a los padres, que se capacitan igual que los docentes. Les gusta pensarse como una escuela que “se transforma y transforma”. La meta fue siempre sostenerse en una pedagogía preventiva del fracaso escolar en la escuela secundaria y trabajar con una interacción pedagógica mediada con las bases teóricas de Feuerstein.

-¿Por qué cree que el Aprendizaje Basado en Problemas es la llave para mejorar los resultados?

-La implementación de experiencias de Aprendizaje Basado en Problemas, acompañadas por la mediación activa del docente, favorece de manera significativa el desarrollo de la competencia “aprender a aprender" en los estudiantes. Para lograrlo, es esencial disponer de herramientas pedagógicas del siglo 21, que promuevan una participación activa en la construcción del conocimiento. Estas estrategias impulsan no sólo el desarrollo cognitivo sino también valores fundamentales como el esfuerzo, la generosidad, la ética y la solidaridad -lo que llamamos capacidades sociales-, que se ponen en práctica al trabajar de forma colaborativa en la resolución de problemas y en la creación conjunta de soluciones.

-¿Cómo se transforma la información en conocimiento, sobre todo en esta era de Google y de la IA?

-Sobre todo cuando las preguntas en clase orientan el desarrollo del pensamiento. Las preguntas ocupan un lugar protagónico en la era de Google y de la IA, porque impulsan la indagación y favorecen la conexión con hechos, situaciones o problemas reales, actuales y significativos para los y las estudiantes. Las buenas preguntas impulsan la exploración activa, un aspecto esencial en cualquier proceso educativo, ya que motivan a los estudiantes a buscar respuestas, profundizar y comprender nuevos saberes, sobre todo cuando surgen de temas o problemas reales, actuales y relevantes. donde el aprendizaje cobra sentido. Las preguntas también involucran desafíos que requieren integrar múltiples áreas del conocimiento para analizarlos y comprenderlos. Además, desarrollan el pensamiento crítico y la creatividad. Invitan a buscar y analizar información, considerar distintas perspectivas, establecer conexiones entre conceptos y elaborar soluciones originales.

-En un mundo que premia la rapidez, usted defiende el tiempo de reflexión. ¿Cómo se logra esto en programas escolares que siempre parecen ir a contrarreloj?

-Es importante redefinir prioridades mediadas, donde los estudiantes son partícipes activos, como las estrategias de planificación, plantear interrogantes para facilitar la comprensión, plantear diferentes cuestiones sobre lo que conoce y lo que no conoce, considerar los puntos de vista de sus compañeros, evaluar con diferentes criterios, prohibir el “yo no puedo”, considerar ideas, cuidar la precisión del lenguaje.

Cosquín Rock generó un movimiento económico superior a $50.000 millones en Córdoba

-¿Qué le diría a los docentes que hoy sienten que el sistema los desborda?

-Ánimo. Mucho ánimo, porque hoy la escuela es un lugar único, por excelencia, donde se gesta la verdadera transformación educativa de nuestros niños y jóvenes. La escuela actual debe ser el referente de la innovación y del éxito educativo con la mirada humana. Soy una convencida de que la escuela pública con sus maestras, maestros y las familias pueden desarrollar las capacidades y potencialidades que cada niño y cada niña necesitan para “aprender a aprender”, y poder insertarse en el mundo que viene y ya está.

-¿Cree que estamos etiquetando a los niños con dificultades de aprendizaje cuando en realidad el problema es otro?

-La dificultad de aprendizaje implica para Feuerstein el “síndrome de deprivación cultural”, o sea un estado de reducida modificabilidad cognitiva frente a la exposición directa a las fuentes de información. Esto es, estudiantes no mediados ni en la escuela ni con sus padres.

-¿A qué se refiere con modificabilidad cognitiva?

-El docente es la persona que trabaja en y con los fundamentos de la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural, sobre todo en el potencial de aprendizaje que posibilita la modificabilidad humana. Gracias a este potencial, a través del aprendizaje mediado, se puede provocar en los sujetos unas conductas que antes no existían en sus repertorios.

-¿Cómo se traduce esto en el día a día del aula?

-El docente mediador sabe que es posible desarrollar el potencial de aprendizaje de los estudiantes en el día a día. Las mediaciones permiten a los docentes intervenir intencionalmente en el desarrollo de las capacidades de los alumnos desde los temas curriculares. Además, las tareas deben estar diseñadas para enseñar a pensar. Y, frente al error de algún estudiante o grupo de estudiantes se media, considerando la situación como una verdadera oportunidad para el desarrollo potencial de sus capacidades.

FICHA TÉCNICA

Título. Fracaso escolar cero. Cómo convertir la información en conocimiento. 210 páginas. Con la colaboración de Potencia Editora.

Precio. $30.000.

Puntos de venta. [email protected]. Libros disponibles a mediados de marzo en Rubén Libros (Deán Funes 163, Pasaje Santa Catalina).

Punto de retiro (posventa). Potencia Editora (24 de septiembre 1433, barrio General Paz, de 10 a 16, Whatsapp 351 2168524).