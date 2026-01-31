Informe de “Argentinos por la Educación”: para el 2030, la matrícula escolar primaria caerá 27%

Nada menos que 1,2 millones menos de estudiantes primarios en apenas siete años. Esa es la cifra real de la caída que se espera de la matrícula de nivel primario que experimentará la Argentina hacia el 2030.

Según los expertos de la ONG “Argentinos por la Educación”, se espera una reducción del 27% para el inicio de la próxima década, lo que equivale a 1,2 millones de estudiantes menos en comparación con 2023.

Obviamente, este fenómeno social plantea la necesidad –y da la oportunidad– de repensar profundamente la organización de los recursos, la infraestructura y el plantel docente en todo el país.

Todos estos datos surgen del recientemente elaborado informe Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado, redactado por Martín De Simone (Banco Mundial), María Sol Alzú y Martín Nistal (Argentinos por la Educación).

A partir de las proyecciones demográficas de la Dirección Nacional de Población (DNP) del Ministerio del Interior y de los datos de matrícula, secciones y cargos docentes del Relevamiento Anual de la Secretaría de Educación, el informe muestra cómo la caída de la matrícula impactará en el sistema educativo, con el objetivo de identificar cómo reorganizar los recursos disponibles de manera más eficiente en este nuevo escenario.

Diferencias provinciales. La magnitud de la caída de la matrícula no será homogénea en todo el territorio nacional. Buenos Aires lidera la reducción en términos absolutos, con 510.433 alumnos menos (-30,5%). Le siguen CABA, con 92.540 alumnos menos (-34,0%) y Santa Fe, con 87.770 menos (-24,5%). En términos relativos, las mayores contracciones se proyectan en Tierra del Fuego (-36,1%), Santa Cruz (-34,9%) y CABA (-34,0%). Por el contrario, en Santiago del Estero (-19,4%), Misiones (-20,3%) y Corrientes (-21,1%) se proyectan caídas más moderadas.

Actualmente, la relación de alumnos por docente en Argentina se sitúa en torno a 16 estudiantes por cargo docente en el nivel primario, una cifra que la coloca en una posición intermedia dentro de América Latina. Si las tendencias actuales se mantienen, para 2030 el país podría alcanzar un ratio de 12 alumnos por docente.

Si se mantiene constante la cantidad de cargos docentes, las jurisdicciones con los ratios más bajos de alumnos por maestro serán Catamarca, CABA y La Pampa, con entre 7 y 8 estudiantes por cargo docente. En cambio el extremo opuesto, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Misiones continuarán con los valores más altos, en el rango de 13 a 15 alumnos por cada docente.

Efectos. “La caída de la tasa de natalidad en Argentina puede tener múltiples efectos, tanto negativos como positivos. En el sistema educativo, sin embargo, abre una oportunidad: sin aumentar el gasto total, es posible destinar más recursos por estudiante. La evidencia muestra que, si esos recursos se orientan a intervenciones basadas en evidencia, los niveles de aprendizaje pueden mejorar de manera considerable”, señaló Martín De Simone, coautor del informe. Y agregó: “El riesgo es que la inercia institucional y objetivos que no ponen el aprendizaje en el centro hagan que esta ventana de oportunidad se desperdicie. Este reporte busca justamente abrir la discusión sobre cómo aprovecharla a tiempo”.

La contracción de la matrícula abre la puerta a una revisión de la estructura de gasto y la organización escolar.

El informe estima que, si se mantuvieran constantes los ratios actuales, en 2030 se requerirá reasignar 71.250 cargos docentes.

Cecilia Adrogué, investigadora del Conicet y la Universidad de San Andrés y profesora de la Universidad Austral, afirmó: “Es importante mencionar que los efectos serán bien diferenciados según se trate del sistema de gestión pública o el sistema de gestión privada. En el primer caso, el presupuesto no está determinado por la demanda sino por las partidas asignadas, mientras que en el segundo, la matrícula es la que determina los recursos disponibles y estarán frente a un desafío mayúsculo para poder solventar con menos alumnos una estructura que les quedará grande”.

Frente a este escenario, los autores proponen estrategias para aprovechar los recursos de manera más eficiente. Entre las alternativas, destacan la reorganización de secciones con baja matrícula, la reasignación del plantel docente hacia tutorías o programas que adapten la enseñanza al aprendizaje, la extensión de la jornada escolar y el fortalecimiento de programas de apoyo.

Tiza y pizarrón

◆ Hoy hay unos 16 alumnos por cargo docente, en promedio.

◆ Luego del 2030, esa cifra se reducirá a unos 12 alumnos por cargo.

◆ Para 2030 se requerirían 50.043 secciones menos y reasignar 71.250 cargos docentes a nivel nacional

◆ Habrá 1,2 millones menos de alumnos de primaria, en total, sumando todas las jurisdicciones.

◆ Buenos Aires, CABA y Santa Fe serán las provincia que verán mayor reducción de alumnos en términos absolutos.