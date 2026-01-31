En 2024 aumentó la mortalidad infantil

Un nuevo informe elaborado por los técnicos de la Fundación Soberanía Santaria reveló que durante el año 2024 la mortalidad infantil en Argentina aumentó un 6,25% respecto al año anterior.

Este incremento lo registraron tras analizar los datos oficiales que recopila y publica el Ministerio de Salud de Nación.

El trabajo resalta que a lo largo de 2024 la tasa de mortalidad infantil alcanzó los 8,5 fallecidos por cada mil nacidos vivos. En 2023 esa tasa fue del 8 por mil.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde la Fundación recordaron que este aumento es el mayor registrado año tras año desde 2002. Y lo peor es que marca un cambio de tendencia ya que este indicador de salud pública llevaba varios lustros en disminución.

Al abrir los números por provincias, los investigadores encontraron que en varias de ellas la suba era mayor, superando el 10% medido año contra año.

El aumento de muertes se centró en el período neonatal, es decir ocurrieron mayormente durante los primeros 28 días de vida del bebé. Esta situación suele estar vinculada con el acceso oportuno y con la calidad de los controles durante el embarazo. Por eso se considera una alerta temprana sobre el funcionamiento del sistema de salud.