Passalacqua ordenó la eliminación de 114 cargos "para cuidar la plata de los misioneros"

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, dispuso la eliminación de 114 cargos jerárquicos de la estructura provincial, mediante el Decreto N° 267/2026, se informó oficialmente.

La medida alcanza a subsecretarías, direcciones y otras áreas jerárquicas, y forma parte de un proceso de reorganización interna que apunta a reducir estructuras.

Eliminación de 114 cargos jerárquicos

“Esta decisión se da en el marco de una serie de medidas que estamos tomando como parte de una evolución necesaria para los tiempos que corren, simplificando activamente el Estado para que sea cada vez más eficiente”, señaló el mandatario provincial a través de un comunicado en sus redes sociales.

Desde el Gobierno provincial detallaron que la disposición forma parte de una política sostenida de ordenamiento del Estado, con eje en la austeridad, la eficiencia y la mejora continua de la administración pública.

El decreto aclara que “resulta pertinente destacar que la presente adecuación estructural no se vincula con un sobredimensionamiento del personal administrativo, toda vez que la Provincia de Misiones se caracteriza históricamente por mantener una de las menores relaciones de empleados públicos por habitante del país”.

"Ajustar la organización administrativa a la realidad actual"

Además el documento establece que “la supresión de determinados niveles jerárquicos obedece a la necesidad de ajustar la organización administrativa a la realidad actual, fortaleciendo la coherencia interna de las jurisdicciones y optimizando la capacidad operativa de las áreas que cumplen funciones sustantivas”.

“Respetar el esfuerzo de nuestra gente es, ante todo, cuidar la plata de la familia misionera para que los recursos lleguen mejor a donde tienen que estar”, expresó Passalacqua.