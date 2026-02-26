Una mujer fue detenida en Chaco por intentar ocultar cocaína entre la ropa de su hija de 3 años

Un operativo policial sobre la Ruta Provincial 90 derivó en la detención de una mujer acusada de transportar cocaína y de intentar ocultarla entre las prendas de vestir de su hija de apenas tres años para eludir el control.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 14, cuando efectivos detuvieron la marcha de una Renault Kangoo que realizaba traslado de pasajeros entre General San Martín y Presidencia Roca. En el marco de las inspecciones habituales, los agentes solicitaron a los ocupantes que descendieran del vehículo para una revisión más detallada.

Confesión y secuestro de droga

De acuerdo a fuentes policiales, la mujer, que viajaba junto a su pareja y la menor, admitió en el lugar que llevaba estupefacientes. Según la información oficial, en un primer momento la sustancia estaba escondida entre sus partes íntimas, pero al advertir la presencia de los uniformados decidió colocarla entre la ropa de la niña.

Con la intervención de personal policial femenino y en presencia de testigos, se concretó la requisa correspondiente. Los efectivos incautaron un envoltorio compacto con 5,1 gramos de cocaína, además de 36.000 pesos en efectivo y dos teléfonos celulares que fueron secuestrados como elementos de interés para la investigación.

Intervención de la Fiscalía Antidrogas

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2 del Chaco, a cargo de la fiscal Andrea Lovey, quien dispuso la detención inmediata de la mujer por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

En paralelo, se dio intervención a la Unidad de Protección Integral para garantizar el resguardo de la menor. Tras constatarse que el padre no tendría vinculación con el hecho investigado, la niña fue entregada a su cuidado.

La investigación continúa en etapa preliminar, mientras se peritan los dispositivos electrónicos secuestrados y se analizan los restantes elementos incorporados a la causa.