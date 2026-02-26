Masiva movilización docente en Chaco y anuncio de no inicio de clases

Una masiva movilización docente se realizó este miércoles en el centro de Resistencia, en el marco de una jornada de protesta convocada por el arco gremial del sector. La concentración comenzó en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo, avanzó por la peatonal y concluyó frente al mástil central de la avenida 9 de Julio, donde se dio lectura a un documento conjunto.

Las entidades sindicales ratificaron el no inicio de clases el próximo lunes 2 de marzo, en coincidencia con el paro nacional convocado por gremios docentes de todo el país. Además, anunciaron una marcha de antorchas para ese mismo día a las 19.30 en distintos puntos de la provincia.

Reclamo salarial y pérdida frente a la inflación

En el documento difundido, los gremios denunciaron que desde abril de 2025 el Gobierno provincial dejó de aplicar la cláusula gatillo para actualizar salarios por inflación, lo que, según sostienen, generó una pérdida acumulada del 25% durante 2025 y del 30% a la fecha.

El arco gremial calificó como “irrisorio” el aumento del 3% para febrero y del 2% para abril anunciado por la gestión de Leandro Zdero, al considerar que esos porcentajes no compensan la inflación del primer trimestre del año.

Según pudo recolectar Perfil, el básico de un maestro de grado en Chaco es actualmente de $349.353. Con el incremento dispuesto por el Ejecutivo, el aumento en el salario básico rondaría los $10.000, cifra que los gremios consideran insuficiente frente a la escalada de precios y el aumento de tarifas de servicios públicos.

Cuestionamientos a la política provincial

En el texto leído ante los manifestantes, los sindicatos exigieron el pago de la deuda salarial generada en 2025 y la convocatoria urgente a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, en cumplimiento del artículo 47 de la Ley 647 E, que establece la obligación de actualizar anualmente los sueldos docentes para preservar su poder adquisitivo.

También cuestionaron el incremento de aportes al Fondo de Alta Complejidad, la situación del InSSSeP y el estado edilicio de numerosos establecimientos educativos de cara al inicio del ciclo lectivo.

“El grado de insensibilidad es extremo”, señalaron, al describir dificultades de movilidad para docentes que deben trasladarse largas distancias y el deterioro de infraestructura escolar en distintos puntos de la provincia.

El documento lleva la firma de ATECH, UTRE CTERA, Federación SITECH, SADOP, AMET, FIUD, UDA, SECH-ACHABI, SITECH Sudeste, FESIDOCH y ADOCH, entre otras organizaciones. En el mástil de la 9 de Julio, los referentes gremiales convocaron a mantener la unidad y a profundizar el plan de lucha hasta obtener respuestas salariales.