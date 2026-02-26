El Gobierno divide aguas en el círculo rojo y exhibirá en Wall Street a sus aliados del establishment

"Somos los mismos de siempre. Antes vivíamos en una ilusión y de a poco vamos cayendo a la realidad", describió el dueño de Corporación América, Eduardo Eurnekián, en diálogo con PERFIL. Una frase que sintetiza el clima de un establishment tradicional que empieza a fracturarse, con una Casa Rosada que ya eligió a sus aliados y enemigos. Mientras el Gobierno afina los detalles para vender el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como la vía de entrada a la economía nacional durante la "Argentina Week" en Nueva York, los popes de la energía y la tecnología se perfilan cerca de la gestión libertaria, junto a otros históricos del círculo rojo, mientras Javier Milei desplaza al contrapoder de la industria pesada, a cuyas máximas figuras el propio oficialismo decidió subir al ring de la disputa pública.

La cruzada quedó a cielo abierto esta misma semana. A través de sus redes sociales, el Presidente celebró lo que definió como una batalla cultural y agradeció irónicamente a "Don Chatarrín de los Tubitos Caros" y "Don Gomita Alumínica" por dejar en evidencia a un sistema corrupto por las declaraciones del dueño de Neumen, Roberto Méndez, que admitió que “robaba” con los precios de las cubiertas. La metralla discursiva, dirigida a los dueños del Grupo Techint y de Aluar/FATE, blanqueó el pase de facturas oficial por la importación de caños sin costura chinos y por el reciente cierre de la planta de neumáticos en San Fernando.

A ojos de Milei, la definición del mapa empresario pasa por la crítica simple. Tanto Javier Madanes Quintanilla como Paolo Rocca hicieron sus declaraciones - cuidadas, pero cuestionadoras - sobre el modelo, en los últimos dos años. Todos elogian la estabilidad macroeconómica, pero del lado de los más amistosos con el gobierno plantean que “el modelo de Milei es darle competitividad a los que invierten” y que el proveedor nacional tiene que “salir a competir y bajar sus costos cómo pueda”, indicó un empresario que asiste a los foros más top del país. Lejos de la narrativa oficial del boicot, en el mercado se ve un repliegue empresario relacionado a una crisis de actividad y a la imposibilidad fáctica de negociar un paraguas protector ante la apertura importadora.

El círculo violeta de Milei

A miles de kilómetros de esa tensión doméstica, el Gobierno exhibirá a su nuevo núcleo de poder en el corazón financiero global. Entre el 9 y el 11 de marzo, Nueva York será sede de un despliegue que acompañará una selección de empresarios vinculados al oil & gas y la economía del conocimiento.

En los salones de la JPMorgan Chase Tower y del Bank of America, los dueños de la energía validarán el rumbo. Figuras como Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Miguel Galuccio (Vista Energy) y Horacio Marín (YPF) tendrán lugares protagónicos en paneles diseñados para exponer el potencial exportador de Vaca Muerta a escala global. También estará Alejandro Bulgheroni con un conversatorio propio con el secretario coordinador de energía y minería, Daniel González, como interlocutor.

El sector tecnológico, tercer complejo exportador del país, también tendrá su vitrina. Fundadores de unicornios como Guillermo Rauch (Vercel), Martín Migoya (Globant) y Pierpaolo Barbieri (Ualá) disertarán sobre el talento local y la inteligencia artificial. La industria manufacturera no tiene lugar en los paneles que armó la Embajada de Argentina en Estados Unidos a muestra de extractivo y de servicios que proyecta Balcarce 50. Pero sí un emisario: el titular de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, que funciona como puente institucional del Grupo de los Seis (G6) con el Gobierno en la Gran Manzana.

El show del RIGI

El plato fuerte que el ministro de Economía, Luis Caputo, y González le servirán a Wall Street es el RIGI, ahora potenciado con la reglamentación del estratégico segmento del upstream petrolero. La promesa de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria es el menú que ofrece el Gobierno para destrabar el ingreso de divisas.

De acuerdo a un informe de la consultora Paspartú, el Gobierno ya cuenta con 10 proyectos de inversión aprobados bajo este paraguas. Estas iniciativas representan una inyección de capital inicial de USD 11.730 millones. El listado de expedientes con luz verde expone el foco del régimen: figuran desde el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) impulsado por YPF, hasta la instalación del buque flotante para exportar GNL de Southern Energy, pasando por gigantescos desarrollos cupríferos y litíferos como Proyecto Las Azules y Salar del Rincón.

Además, el radar oficial marca que existen otros 19 proyectos en trámite impulsados por colosos internacionales como Rio Tinto, Glencore y Posco. El filtro es estricto: hasta el momento, el Ministerio de Economía solo contabiliza un proyecto rechazado.

La "rosca" de los dólares y el cepo

Más allá de los discursos formales —que incluirán una apertura especial a cargo de Milei, presentado por el propio Jamie Dimon (CEO de JPMorgan)—, el verdadero pulso del mercado se medirá en los eventos a puertas cerradas. El martes por la noche, los ejecutivos se congregarán en el Citi HQ para una recepción exclusiva con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

En esos espacios de networking, los fondos de inversión buscarán certezas sobre la curva de bonos soberanos y, fundamentalmente, exigirán precisiones sobre el desarme de las restricciones cambiarias. La salida del cepo para personas jurídicas es la precondición que exige el establishment financiero para garantizar el flujo libre de dividendos que el propio RIGI promete en sus normativas.

El evento cerrará el miércoles en las oficinas de Microsoft Times Square, en una gala coorganizada con la AmCham y el Council of the Americas. El interés de los capitales externos por posicionarse en los sectores estratégicos de Argentina desbordó las previsiones logísticas. Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos, debió confirmar el cierre definitivo de las acreditaciones ante el aluvión de confirmaciones. El funcionario diplomático detalló que "la cantidad de inscriptos confirmados superó el aforo máximo autorizado por la normativa vigente", dejando a un número significativo de ejecutivos globales atrapados en una lista de espera que ya no admite excepciones.